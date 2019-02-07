CHP tartışmalı yerlerin de olduğu 16 adayını daha açıkladı

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayını daha açıkladı. Açıklanan yerler arasında İzmir Bayraklı, Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Urfa Siverek ve İstanbul Maltepe de bulunuyor.

Açıklanan isimler şöyle:

Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel

Ankara Etimesgut - Celal Çelik

İstanbul Maltepe - Ali Kılıç

İstanbul Silivri - Özcan Işıklar

İzmir Bayraklı - Serdar Sandal

Antalya Kaş - Hayri Süt

Hatay Arsuz - Asaf Güven

Adana Karataş - Mehmet Yıldız

Hatay Kumlu- Rıfat Akkuyu

Isparta Yalvaç - Erkan Ünal

Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan

Samsun Bafra - Kemal Bütüner

Urfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak

Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya

Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi

Muş Bulanık - Fikret Hamarat

ESKİ MHP ADAYI BUCAK TARTIŞMA YARATMIŞTI, YİNE DE ADAY GÖSTERİLDİ

MHP'den Siverek adayı olacağı dönem "Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Bucak'ın MHP'yle ters düşmesi sonrası CHP adayı olacağı iddiası tepki çekmişti. Bucak, ismi PM'ye sunulup çekilen isimler arasında yer amıştı. Ancak son açıklanan listede Siverek adayı olarak gösterildi.

ORDU’DA İDRİS NAİM ŞAHİN ADI GEÇİYORDU

CHP’nin adayını açıklamadığı tek büyükşehir belediyesi Ordu idi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifaka dahil olan iller arasında değil.

İYİ Partinin Ordu’dan AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin’i aday göstereceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak Şahin’in bu adaylığı kabul etmesi için “CHP’nin Ordu’dan aday göstermemesi” şartını öne sürdüğü iddia ediliyordu.

CHP’nin Ordu’dan aday çıkarmayarak Şahin’e 'dolaylı bir destek' vereceği ihtimali parti içinde tartışma yaratmıştı. Ancak CHP, son açıkladığı listede Ordu Büyükşehir Adayını Mustafa Adıgüzel olarak açıkladı.

BAYRAKLI, SİLİVRİ VE BODRUM DA TARTIŞMALIYDI

Silivri'de Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM'de gerekli oyu alamayınca aday belirlenemişti.

PM'den İzmir Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak da Parti Meclisi'nden beklenen oyu alamamıştı. Son listede Bayraklı'dan Serdar Sandal aday gösterildi.

PM, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermemişti. Kocadon yerine Mustafa Saruhan aday gösterildi. HABER MERKEZİ)

CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi