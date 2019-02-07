CHP'den Emek Partisi Çiğli örgütüne ziyaret

CHP Çiğli ilçe Başkanı ve CHP Çiğli Belediye başkan adayı Utku Gümrükçü, Emek Partisi Çiğli ilçe örgütünü ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan adayı Utku Gümrükçü CHP rozetini çıkartarak Çiğli’deki tüm emek demokrasi güçlerinin ortak adayı olmak ve belediyeyi birlikte yönetmek istediğini dile getirdi.

Emek Partisi adına yapılan değerlendirmede ise yerel seçimlerde tek adam tek parti ittifakının geriletilmesi için emek ve demokrasi güçlerinin birlikte tutum almasının önemine dikkat çekildi. Yapılan konuşmada, “Ancak bu birliktelik belirli ilkeler doğrultusunda olması gerekir. Demokratik ve halkçı bir yerel yönetimin mahalle ve sokaklara kadar nüfuz eden bir örgütlenme ve halkın kararlara katılımı, gerektiğinde geri çağırma hakkının kullanılabildiği, seçilenlerin halkın bu hakkını kullanması halinde buna saygı gösterip gereğini yapacaklarını peşinen deklare etmesi hatta belki bir toplumsal sözleşme şeklinde yazılı olarak taahhüt etmesi, işçi sınıfının temsilcileri başta olmak üzere tüm kesimlerin yerel yönetimde temsil edilmesi, belediyenin rant ve ihale belediyeciliği yerine emekçi halkın ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışması gerekir” denildi.

“İŞÇİLERİN TEMSİLCİLERİ YER ALMALI”

Emek Partisi Çiğli ilçe yöneticisi Sedat Sadak ise iki hafta önce de CHP ilçe yönetiminin yaptığı ziyarette dile getirdikleri ve dosya olarak sundukları demokratik halkçı belediyecilik anlayışı etrafında Çiğli’de tek adam ittifakına karşı emek demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesini önemsediklerini bu konuda HDP ve Halkevleri ile yaptıkları görüşmede de aynı düşünceleri dile getirdiklerini belirterek, "Çiğli organize sanayi işçileri içerisinde uzun zamandır aydınlatma çalışmasının sonucunda birçok mücadele yaşandı. Sendikalaşma mücadelesinde son yıllarda önemli kazanımlar oldu. Bizim açımızdan demokratik halkçı belediyecilik anlayışı etrafında organize işçilerinin temsilcilerinin belediye meclisinde yer alması önemli. Ben de organize işçisiyim ve önümüzdeki günlerde organize işçileriyle yapacağımız toplantıda kendi Meclis üyesi adayını belirleyeceğiz ve ittifak olmazsa bağımsız da olsa işçiler olarak belediyede söz hakkı isteyeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)