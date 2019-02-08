08 Şubat 2019 09:05
Son Güncellenme Tarihi: 08 Şubat 2019 09:11

Tahir Elçi cinayetinde yeni rapor: Fail 3 polisten biri

Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin olmadığı Tahir Elçi cinayetine ilişkin yeni rapor hazırlattı: Fail, 3 polisten biri.

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Tahir Elçi cinayetinde yeni rapor: Fail 3 polisten biri

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır Barosu, öldürülmesinin üzerinden geçen 3 yılı aşkın sürede soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini bugün açıklayacak. 

    Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015 günü Sur’da açıklama yaptığı Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin “muhtemel failleri”nin tespiti amacıyla olay anı görüntüleri üzerinden İngiltere'nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture tarafından hazırlanan raporu, geçtiğimiz 14 Aralık’ta soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmişti. Teslim edilen bu raporda, üzerinden 3 yılı aşkın zaman geçen Elçi cinayetinin muhtemel faillerine dair olay yerinin mimari yapısı ve patlama sesleri üzerinden yapılan analizler yer almıştı. 

    HİÇBİR GELİŞME OLMADI

    Söz konusu raporu soruşturmayı yürüten Başsavcılığa teslim eden Baro, aradan geçen zamanda muhtemel faillerin “şüpheli” sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu. 

    Aradan geçen zamanda bu konuda hiçbir gelişme yaşanmaması üzerine Diyarbakır Barosu yönetimi ellerindeki bilgi ve belgeleri bugün açıklayacak.

    Baro yönetimi, hem raporu hem de ellerindeki diğer delillere ilişkin basın toplantısı ile meslektaşlarına brifing verecek. 

    Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi öldürüldüğü sırada en az dört kameranın kayıtta olduğunu hatırlatarak, olayın üzerinden 3 yıl 2 ay (1329 gün) geçmesine rağmen, maalesef cinayetin faillerinin henüz tespit edilemediği gibi hala şüpheli olarak sorgulanan hiç kimsenin de bulunmadığını aktardı.  

    RAPOR 14 ARALIK’TA SAVCILIĞA VERİLDİ

    Cinayetten sonra başlayan dikkatsizlik ve özensizliğin hala devam ettiğini belirten Aydın açıklamasında, “Soruşturma mercilerinin cinayet sonrasındaki özensiz yaklaşımları nedeniyle etkili bir olay yeri incelemesi yapılmamış, muhtemel birçok delil toplanmamış ve kaybolmuş ya da karartılmıştır. Tüm bu özensizliğe karşın Baromuz soruşturmanın başarıya ulaşması için azami bir gayret sarf etmiş, kurumsal çabalar ile soruşturmanın başarıya ulaşması ve cinayetin aydınlatılması için elinden geleni yapmıştır. Bu kapsamda soruşturma dosyasındaki elimize ulaşan bilgi, belge ve görüntüler derlenmiş, bunlardan hareketle gerekli bilimsel analizler yapılması ve konu hakkında bir rapor düzenlenmesi için belgeler Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture'e gönderilmiştir. Forensic tarafından tamamen bilimsel verilerle hazırlanan video ve buna ilişkin dilekçe Soruşturma Savcısına ulaştırılmıştır. Etik ve etkin bir soruşturma yürütülebilmesi adına Cumhuriyet Başsavcılığına Baromuzca 14 Aralık 2018 tarihinde sunulan Bilirkişi raporuna rağmen Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin katlinin sorumluları hakkında henüz en ufacık bir işlem dahi tesis edilmemiştir. Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak -Sayın Elçi'nin ölümü öncesinde yaşadıklarını ve etkin soruşturma noktasında verilen sözleri hep birlikte hatırla(t)mak, 'Soruşturma dosyasının akıbeti' hakkında kamuoyunu bilgilendirmek- amacıyla 8 Şubat 2019 günü saat 15.00'da basın mensuplarına, hemen akabinde de meslektaşlarımıza bir brifing vermeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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    RAPORDA MUHTEMEL 3 FAİL VAR

    Raporun paylaşılması öncesinde edinilen bilgiye göre, Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü’nce hazırlanan raporda cinayetin muhtemel 3 faili belirlendi.  Mimari yapı ve patlama sesleri analizlerine dayanan rapora göre, öldürülmesinden saniyeler önce Elçi'nin bulunduğu yöne seri ateş eden 3 polis memuru tespit edildi. Raporda, Elçi'nin bulunduğu istikamete doğru ateş ettiği belirlenen 3 polisten biri ise, Elçi'nin muhtemel faili olarak değerlendirildi.

    4 SANİYELİK KESİNTİ KESİN TESPİTİN ÖNÜNE GEÇTİ

    Uzman bir ekip tarafından hazırlanan raporda, Elçi'nin öldürüldüğü anda kameraların kayıtta olmaması ya da şu ana kadar öldürülme anında dair bir kamera kaydının tespit edilmemesi nedeniyle failin yüzde yüz tespit edilemediği vurgulandı. Uzman ekip, kameraların kayıtta olmadığı 4 saniyelik bir görüntü kesintisi sırasında Elçi'nin öldürüldüğünü tespitinde bulundu.

    Fotoğraf: MA

    NE OLMUŞTU?

    Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, kentin Sur ilçesinde yaşanan silahlı çatışmalarda tarihi yapıların zarar görmesine karşı Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı sırada yanlarından koşarak geçen iki kişiye polislerce açılan ateşte vurularak yaşamını yitirdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, cinayetin ardından yükselen tepkiler üzerine, "Bu olay mutlak surette aydınlatılacaktır. Bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Bu terör saldırısı sonrasında Sayın Tahir Elçi'ye dönük olarak bir suikast gerçekleşmiş olması, böyle bir durum varsa mutlaka araştırılarak kim bunu yaptıysa ortaya çıkarılacaktır" dedi.

    DELİLLER AYLARCA TOPLANMADI 

    Ancak Elçi'nin öldürülmesinin ardından cinayetin işlendiği yere giden olay inceleme ekiplerine ve savcıya ateş açılması nedeniyle aylarca delil toplanılmadı. 

    Olay anında basın mensupları tarafından çekilen görüntülere rağmen, açılan soruşturma dosyasının üzeriden geçen üç yılı aşkın sürede "şüpheli" sıfatıyla dahi tek bir kişinin ifadesi dahi alınmadı. Kaydedilen görüntülerde Elçi'nin bulunduğu yöne doğru ateş ettiği açıkça görülen 4 kolluk görevlisi ise, sadece ‘tanık” olarak dosyada yer aldı.

    POLİS KAMERASINDA 13 SANİYELİK KAYIP

    Yine cinayetin gerçekleştiği sokaktaki işyerlerine ait kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadı. Bu işyerlerinden birine ait 4 kameradan 3’ünün görüntülerine ulaşılmasına rağmen, cinayet noktasını gören açıya sahip diğer bir kameranın ise çalışmadığı öne sürülerek görüntülerine ulaşılamadı. 

    Benzer şekilde olay anına dair polis kamerası kayıtlarından birinde cinayet anına ilişkin görüntülerden birinde 13 saniyelik kesinti tespit edilirken, bir diğer polis kamerasına ait hafıza kartına ise, baro avukatlarının savcılığa yaptığı başvurulara rağmen ulaşılamadı. 

    Keza olay yerinde bulunan 30'u aşkın polisin silahlarına dair kriminal inceleme de yapılmadı. Bu eksiklikler nedeniyle Elçi cinayeti soruşturması bir türlü davaya dönüşmedi. (Diyarbakır/MA)

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