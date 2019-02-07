07 Şubat 2019 10:41

Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak

Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini yarın açıklayacak. 

Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Diyarbakır Barosu, öldürülmesinin üzerinden geçen 3 yılı aşkın sürede açılan soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini yarın açıklayacak. 

    Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015 günü Sur’da açıklama yaptığı Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin “muhtemel failleri”nin tespiti amacıyla olay anı görüntüleri üzerinden İngiltere'nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture tarafından hazırlanan raporu, geçtiğimiz 14 Aralık’ta soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmişti. Teslim edilen bu raporda, üzerinden 3 yılı aşkın zaman geçen Elçi cinayetinin muhtemel faillerine dair olay yerinin mimari yapısı ve patlama sesleri üzerinden yapılan analizler yer almıştı. 

    HİÇBİR GELİŞME OLMADI

    Söz konusu raporu soruşturmayı yürüten Başsavcılığa teslim eden Baro, aradan geçen zamanda muhtemel faillerin “şüpheli” sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu. 

    Aradan geçen zamanda bu konuda hiçbir gelişme yaşanmaması üzerine Diyarbakır Barosu yönetimi ellerindeki bilgi ve belgeleri 8 Şubat’ta, yani yarın açıklayacak.

    Baro yönetimi, hem raporu hem de ellerindeki diğer delillere ilişkin basın toplantısı ile meslektaşlarına brifing verecek. 

    Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi öldürüldüğü sırada en az dört kameranın kayıtta olduğunu hatırlatarak, olayın üzerinden 3 yıl 2 ay (1329 gün) geçmesine rağmen, maalesef cinayetin faillerinin henüz tespit edilemediği gibi hala şüpheli olarak sorgulanan hiç kimsenin de bulunmadığını aktardı.  

    RAPOR 14 ARALIK’TA SAVCILIĞA VERİLDİ

    Cinayetten sonra başlayan dikkatsizlik ve özensizliğin hala devam ettiğini belirten Aydın açıklamasında, “Soruşturma mercilerinin cinayet sonrasındaki özensiz yaklaşımları nedeniyle etkili bir olay yeri incelemesi yapılmamış, muhtemel birçok delil toplanmamış ve kaybolmuş ya da karartılmıştır. Tüm bu özensizliğe karşın Baromuz soruşturmanın başarıya ulaşması için azami bir gayret sarf etmiş, kurumsal çabalar ile soruşturmanın başarıya ulaşması ve cinayetin aydınlatılması için elinden geleni yapmıştır. Bu kapsamda soruşturma dosyasındaki elimize ulaşan bilgi, belge ve görüntüler derlenmiş, bunlardan hareketle gerekli bilimsel analizler yapılması ve konu hakkında bir rapor düzenlenmesi için belgeler Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture'e gönderilmiştir. Forensic tarafından tamamen bilimsel verilerle hazırlanan video ve buna ilişkin dilekçe Soruşturma Savcısına ulaştırılmıştır. Etik ve etkin bir soruşturma yürütülebilmesi adına Cumhuriyet Başsavcılığına Baromuzca 14 Aralık 2018 tarihinde sunulan Bilirkişi raporuna rağmen Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin katlinin sorumluları hakkında henüz en ufacık bir işlem dahi tesis edilmemiştir. Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak -Sayın Elçi'nin ölümü öncesinde yaşadıklarını ve etkin soruşturma noktasında verilen sözleri hep birlikte hatırla(t)mak, 'Soruşturma dosyasının akıbeti' hakkında kamuoyunu bilgilendirmek- amacıyla 8 Şubat 2019 günü saat 15.00'da basın mensuplarına, hemen akabinde de meslektaşlarımıza bir brifing vermeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

    Tahir Elçi öldürülüşünün 3. yılında anıldı: Takipçisiyiz

    Tahir Elçi öldürülüşünün 3. yılında anıldı: Takipçisiyiz

    RAPORDA MUHTEMEL 3 FAİL VAR

    Raporun paylaşılması öncesinde edinilen bilgiye göre, Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü’nce hazırlanan raporda cinayetin muhtemel 3 faili belirlendi.  Mimari yapı ve patlama sesleri analizlerine dayanan rapora göre, öldürülmesinden saniyeler önce Elçi'nin bulunduğu yöne seri ateş eden 3 polis memuru tespit edildi. Raporda, Elçi'nin bulunduğu istikamete doğru ateş ettiği belirlenen 3 polisten biri ise, Elçi'nin muhtemel faili olarak değerlendirildi.

    4 SANİYELİK KESİNTİ KESİN TESPİTİN ÖNÜNE GEÇTİ

    Uzman bir ekip tarafından hazırlanan raporda, Elçi'nin öldürüldüğü anda kameraların kayıtta olmaması ya da şu ana kadar öldürülme anında dair bir kamera kaydının tespit edilmemesi nedeniyle failin yüzde yüz tespit edilemediği vurgulandı. Uzman ekip, kameraların kayıtta olmadığı 4 saniyelik bir görüntü kesintisi sırasında Elçi'nin öldürüldüğünü tespitinde bulundu.

    Fotoğraf: MA

    NE OLMUŞTU?

    Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, kentin Sur ilçesinde yaşanan silahlı çatışmalarda tarihi yapıların zarar görmesine karşı Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı sırada yanlarından koşarak geçen iki kişiye polislerce açılan ateşte vurularak yaşamını yitirdi. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, cinayetin ardından yükselen tepkiler üzerine, "Bu olay mutlak surette aydınlatılacaktır. Bizim dönemimizde faili meçhullere izin vermeyiz. Bu terör saldırısı sonrasında Sayın Tahir Elçi'ye dönük olarak bir suikast gerçekleşmiş olması, böyle bir durum varsa mutlaka araştırılarak kim bunu yaptıysa ortaya çıkarılacaktır" dedi.

    DELİLLER AYLARCA TOPLANMADI 

    Ancak Elçi'nin öldürülmesinin ardından cinayetin işlendiği yere giden olay inceleme ekiplerine ve savcıya ateş açılması nedeniyle aylarca delil toplanılmadı. 

    Olay anında basın mensupları tarafından çekilen görüntülere rağmen, açılan soruşturma dosyasının üzeriden geçen üç yılı aşkın sürede "şüpheli" sıfatıyla dahi tek bir kişinin ifadesi dahi alınmadı. Kaydedilen görüntülerde Elçi'nin bulunduğu yöne doğru ateş ettiği açıkça görülen 4 kolluk görevlisi ise, sadece ‘tanık” olarak dosyada yer aldı.

    POLİS KAMERASINDA 13 SANİYELİK KAYIP

    Yine cinayetin gerçekleştiği sokaktaki işyerlerine ait kamera görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde de bir sonuç çıkmadı. Bu işyerlerinden birine ait 4 kameradan 3’ünün görüntülerine ulaşılmasına rağmen, cinayet noktasını gören açıya sahip diğer bir kameranın ise çalışmadığı öne sürülerek görüntülerine ulaşılamadı. 

    Benzer şekilde olay anına dair polis kamerası kayıtlarından birinde cinayet anına ilişkin görüntülerden birinde 13 saniyelik kesinti tespit edilirken, bir diğer polis kamerasına ait hafıza kartına ise, baro avukatlarının savcılığa yaptığı başvurulara rağmen ulaşılamadı. 

    Keza olay yerinde bulunan 30'u aşkın polisin silahlarına dair kriminal inceleme de yapılmadı. Bu eksiklikler nedeniyle Elçi cinayeti soruşturması bir türlü davaya dönüşmedi. (Diyarbakır/MA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    HDP, İYİ Partinin olduğu yerlerde aday çıkaracak
    SONRAKİ HABER

    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

     ‘Denetim’le, ‘tanzim satışları’yla, racon kesmekle fiyatlar düşer mi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'ı huzursuz günler bekliyor

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Venezuela, demokrasi ve liberal vaaz!

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    7 Şubat, KHK'li ve KHK'siz yıllar

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Politika üzerine

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Yeni kahramanımız Kagawa!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu
    AİHM "Cizre bodrumları" başvurusunu "kabul edilemez" buldu

    Cizre'de 137 kişinin mahsur kaldıkları bodrum katlarında yaşamını yitirmesine ilişkin AİHM'e yapılan başvuru kabul edilmedi.

    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli'de bağımsız aday gösterecek

    Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız aday gösterecek. EMEP'in adayı Reyhan Başaran olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü
    Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü, 3 kişi öldü

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim
    Fatih Polat'ın davası ertelendi: Soru sormaya devam edeceğim

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP tartışmalı yerlerin de olduğu 16 adayını daha açıkladı
    CHP tartışmalı yerlerin de olduğu 16 adayını daha açıkladı

    CHP, aralarında İzmir Bayraklı, Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Urfa Siverek ve İstanbul Maltepe'nin de olduğu 16 adayını daha açıkladı.

    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar
    Üreticiler, borçları yüzünden seralarını satıyorlar

    Mersin Kazan’daki seracılar, bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için seraları satışa çıkarttıklarını söyledi.

    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında
    Kanser raporunu açıklayan Bülent Şık hakim karşısında

    Kanser raporunu açıkladığı için hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dr. Bülent Şık'ın davası görülüyor.

    GÜNCELLENDİ
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor
    TOKİ, işçi mahallesinden işçiyi kovuyor

    Deri işçileri tarafından kurulan Konaşlı Mahallesi, Sabiha Gökçen Havaalanı ve organize deri sanayiine yakınlığı nedeniyle TOKİ’nin iştahını kabarttı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    Kral Kupası yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid berabere kaldı
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, kupada yarı final için avantajlı
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Spor'a yalanlama
    Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Spor'a yalanlama

    Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Spor'un kurulduğu iddiası Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı.

    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı
    İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı

    İsveç’te incelenen dört yüz T.C. pasaportunun yaklaşık yüzde 10’u sahte çıktı. Göçmen Bürosu, iltica başvurularına bakan mahkemeleri uyardı.

    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak
    Baro, Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini açıklayacak

    Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphelinin dahi yer almadığı Tahir Elçi cinayetinin muhtemel 3 failini yarın açıklayacak. 

    HDP, İYİ Partinin olduğu yerlerde aday çıkaracak
    HDP, İYİ Partinin olduğu yerlerde aday çıkaracak

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Partinin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarını söyledi. 

    GÜNCELLENDİ
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim
    AKP'ye tepki artıyor: Ne beka ne seçim, Esenyurt’un gündemi geçim

    İstanbul Esenyurt'ta yerel seçimleri konuştuğumuz hemen herkes ekonomideki kötü gidişattan ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi
    Dizi-film platformlarının Türkiye’deki kısa geçmişi

    Abonelikli isteğe bağlı video servislerine mercek tuttuğumuz dosyamızın ilk yazısında dizi-film platformlarının geçmişine kısa bir bakış attık.

    GÜNCELLENDİ
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa
    1954 Guatemala darbesi: ABD eliyle “10 yıllık bahar”dan iç savaşa

    ABD, Guatemala’daki sömürü çarkına çomak sokulmasına darbeyle yanıt verdi. “10 yıllık bahar”a veda edilirken 200 bin kişinin öldüğü iç savaş başladı.

    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"
    "Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

    AKP’nin Antep adayı Fatma Şahin'in işçileri ziyaretini değerlendiren EMEP Yöneticisi Mehmet Türkmen, "İşçiyi grevde görmez, seçimde hatırlarlar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı
    Meteoroloji'den tüm yurt için yağış uyarısı

    Ülkenin batı kesiminde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yer yer sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu
    Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere ortak bir görev gücü kurulduğunu söyledi.

    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı
    Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT tren kazası ile ilgili "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" açıklamasını yapmayı sürdürdü.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi
    Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

    Balıkesir Adliyesi binasında 59 kişinin zehirlendiği karbonmonoksit gazı sızması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı
    RTÜK, Sözcü'ye hakaret şikayetini gündeme almadı

    RTÜK, TGRT Haber'den Cem Küçük ve Fuat Uğurlu'nun Sözcü gazetesine yönelik hakeretlerini gelen şikayetlere rağmen Üst Kurul'da değerlendirmedi.

    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?
    EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?

    Gebze'den EYT'li bir işçi yazdı: Hakkımızı arıyoruz. Bir de bize çift dikiş diyorlar. Kim çift dikiş belli, kimin bir eli yağda bir eli balda belli.

    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı
    Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı

    Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına Ankara'da yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu
    Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

    Tunus'ta binlerce öğretmen, sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.