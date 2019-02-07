07 Şubat 2019 10:13
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilecek.
Fotoğraf: DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Bakan Selçuk'un katılımıyla yarın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecek. (AA)
ETİKETLER: MEBZiya Selçuk
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