07 Şubat 2019 09:25

"Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

AKP’nin Antep adayı Fatma Şahin'in işçileri ziyaretini değerlendiren EMEP'li Mehmet Türkmen, "İşçiyi grevde görmez, seçimde hatırlarlar" dedi.

"Grev zamanı ulaşılamayan AKP, işçinin değil patronun yanında"

Fotoğraf: Mustafa Kanlı/DHA

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    AKP’nin Antep Adayı Fatma Şahin’in, organize sanayi bölgesindeki işçi ziyaretini değerlendiren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, 2013 yılında OSB’de 5 bin işçinin başlattığı grevde ulaşamadıkları Fatma Şahin ve AKP’nin ziyaretini samimi bulmayarak, işçinin değil patronun yanında olduklarını söyledi.

    Antep’te 31 Mart yerel seçimlerinin çalışmaları hız kazanırken, 1 milyon 214 bin 503 seçmenin oy kullanacağı kentin belirleyici seçmeni işçiler olacak. Bu sebeple AKP ile MHP’nin oluşturduğu İttifak Adayı Fatma Şahin, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikaları ziyaret edip işçilerle yemek yedi ve oylarına talip oldu. 

    Şahin’in işçileri ziyaret etmesine dair konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Şahin’in işçiyi ezen ve emeğini yok sayan sanayi patronlarının adayı olduğunu belirterek, Şahin’in fabrika ziyaretlerinde işçilere yönelik vaatmiş gibi sunduğu Kuzey Şehir TOKİ Konut Projesi’nin de işçilerin değil, patronların yararına olan bir proje olduğunu dile getirdi. 

    "İŞÇİYİ GREVDE GÖRMEZ, SEÇİMDE HATIRLARLAR"

    Antep’in işçi kenti olduğunu söyleyen Türkmen, sadece OSB’de 120 bin işçinin çalıştığını, aileleri ile birlikte ele alındıklarında nüfusun yarısına denk geldiklerini aktardı. Kentte genel ve yerel seçimlerde belirleyici kesimin emekçiler olduğunu ekleyen Türkmen, şöyle devam etti: “Bundan dolayı her seçim öncesi AKP’nin adayları fabrikaları gezip dolaşırlar. Fabrika patronları, işçileri yemekhanede toplar ve AKP’nin temsilcileri işçilere propaganda yapar. Ancak işçiler greve çıktıkları zaman, ne yazık ki AKP’li siyasetçileri yanlarında göremezler. 2013 yılında OSB’de 5 bin işçi zam alamadıkları, ikramiyeleri gasbedildikleri ve çalışma koşulları kötü olduğu için greve çıkmışlardı. Yine AKP iktidardaydı. Yine yerel yönetimler de AKP’nin elindeydi. Haklarını alabilmek ve seslerini duyurmak için 10 gün boyunca grevde kaldılar. Bu grev boyunca 5 bin işçinin temsilcileri, AKP’li yetkililere ulaşmaya çalıştılar. Fatma Şahin başta olmak üzere kentteki hiçbir AKP’li yetkiliye ulaşamadılar. AKP’liler işçilerin telefonlarına çıkmadılar ve grev yapan işçileri ziyarete dahi gelmediler.”

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen (Fotoğraf: Evrensel)

    "FATMA ŞAHİN PATRONLARIN ADAYIDIR"

    İşçiler haksızlığa uğrarken, işinden atılırken sırtını dönen, işçileri muhatap dahi almayan AKP’lilerin sadece seçim öncesi işçileri hatırladığını ifade eden Türkmen, Şahin’in işçilerle yemek sırasına girip, tabldotla yemek alıp onlarla beraber yemek yemeyle kendisini işçi dostu olarak göstermeye çalıştığını belirterek, “Fatma Şahin’in milletvekilliği de, bakanlığı da, belediye başkanlığı da SANKO başta olmakla beraber Antep’teki büyük patronların isteğiyle olmuştur. Antep’te herkes biliyor ki Fatma Şahin sermayenin, yani Antep’te işçiyi en fazla sömürenin, ezenin ve emeği yok sayanların adına belediyeyi yönetiyor” diye ekledi.

    "PROJE PATRON YARARINA"

    Şahin’in fabrikalara yaptığı ziyarette işçilere Kuzey Şehir TOKİ Konut Projesi’ni vadettiğini anlatan Türkmen, bu projenin son birkaç yıldır büyükşehir belediyesinin sanayi patronlarıyla beraber gündeme getirdiği bir proje olduğunu vurguladı. OSB’ye yakın bir bölgede Antep şehir merkezinin oldukça uzağında süren proje bittiğinde toplamda 50 bin konutluk yeni bir şehrin ortaya çıkacağını söyleyen Türkmen, “Bu konutlar ortalama 120 bin ile 250 bin lira arasında değişen fiyatlarla 10 yıl vadeyle satılıyor. Bu projeyle müteahhitlere kaynak yaratıp rant aktarma çabası var. Bu projenin amacı işçileri OSB’ye yakın bir bölgeye toplayıp, işçileri kent merkezinden, şehir hayatından uzaklaştırıp sadece fabrikaya daha kısa zaman içerisinde gidip gelmelerini sağlayacaktır. Onları diğer bütün sosyal ilişkilerden koparıp sadece fabrikalarda çalışmak için yaşayan insanlar haline getirmek istiyorlar” diye konuştu.

    "KENT İŞÇİLERDEN TEMİZLENMEK İSTENİYOR"

    Projeyle işçileri tamamen sosyal yaşamdan uzaklaştırarak sadece patrona çalışan bireyler haline getirileceğini söyleyen Türkmen, “İşçiyi 10 yıl boyunca bu taksitler üzerinden borçlandırarak işçiyi patrona mahkum haline getirecekler. Yani en ufak bir hak arayışında herhangi bir hak gasbında işçiler hakkını aramak istediğinde ilk önüne sunulan şey ev taksiti olacak. Yani bir şekilde borçlandırarak işçinin bütün haksızlıklara karşı ses çıkarmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu proje işçileri tecrit edecek. Antep emekçi kentidir. Her mahallesinde her sokağında emekçilerin yaşadığı bir şehirdir. Şimdi Antep’teki işçileri şehir merkezinden temizlemek istiyorlar” ifadelerini kullandı. (Antep/MA)

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