Mevlüt Çavuşoğlu: Çekilme sürecini takip için görev gücü kuruldu

Washington programı kapsamında ABD'de olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak" dedi.

IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile ve Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ın organize ettiği bir toplantıda Amerikalı senatörlerle bir araya geldiğini söyledi.

"ORTAK GÖREV GÜCÜ KURULDU"

Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo'ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk " dedi.

"MENBİC YOL HARİTASINDA HIZLANMA VAR"

Türkiye ile ABD arasında geçen haziran ayında mutabakata varılan Menbic yol haritasına da değinen Çavuşoğlu, "Kötü hava şartlarına rağmen hızlandı diyebiliriz. Maalesef Münbiç yol haritamızın bugüne kadar tamamlanması gerekiyordu. Burada bir yavaşlama oldu bunun da sebebi ABD tarafıdır" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)