Hatay'da iki ilçede okullar tatil edildi

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti. (AA)