06 Şubat 2019 23:40
Hatay'da iki ilçede okullar tatil edildi
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Fotoğraf: Pixabay
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
İskenderun ve Belen kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın iki ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Arsuz ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti. (AA)
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