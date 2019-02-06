06 Şubat 2019 23:07
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel, Google Haritalar'da Marmara Denizi'nin ekran alıntısı
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Rasathaneden alınan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem kaydedildi. Yerin 17.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. (HABER MERKEZİ)
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