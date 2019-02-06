Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

Tunus'ta binlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talepleriyle eylem yaptı.

Tunus'ta hükümet binasının bulunduğu El-Kasaba Meydanı'nda toplanan binlerce ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle eylem düzenledi. Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen eyleme ülkenin dört bir yanından katılan öğretmenler, başkentteki hükümet binalarının ve başbakanlığın bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Öğretmenler, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar kararlıyız", "Öğretmenlerin onuru kırmızı çizgi", "Demokratik ve halkçı bir eğitim için buradayız" yazılı dövizler taşırken, taleplerini duyurmak için slogan attı.

"TUNUS'TA ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

UGTT'ye bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Saad el-Yakubi eylemde yaptığı konuşmada, "Eğitmenlerin protestolarında sergiledikleri kararlılık, hükümet için tek çözümün müzakere masasına dönerek öğretmenlerin taleplerini dinlemek zorunda olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Öğretmenlerin ekonomik taleplerinde utanacak bir durum olmadığını savunan Yakubi, Tunus'ta son yıllarda alım gücünün zayıfladığını ve öğretmenlerin de bu durumdan etkilendiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

NE OLMUŞTU?

Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi taleplerini dile getirmek için eylem düzenliyor. Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

Tunus’ta öğretmenlerden maaş protestosu

Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Son olarak 9 Ocak'ta eylem düzenleyen çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni dönem sonu sınavlarını boykot etmişti. Veliler de öğretmenlerin grevlerine karşı 1 Şubat'ta eylem yapmıştı. Bu bağlamda Eğitim Bakanlığı ile Liseler Eğitim Sendikası arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasıyla var olan kriz ivme kazanmıştı.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor. (AA)