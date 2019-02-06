KESK İzmir Şubeler Platformu: Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz

KESK İzmir Şubeler Platformu, her hafta gerçekleştirilen oturma eyleminin 91'incisinde basın açıklaması düzenleyerek mücadele kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

KHK'lere karşı her hafta oturma eylemi yapan KESK İzmir Şubeler Platformu Karşıyaka Çarşı'da oturma eylemi düzenledi. 91 haftadır düzenlenen oturma eyleminde yapılan basın açıklamasında, Eğitim Sen 2 No.lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, "7 Şubat KHK'si ile ihraç edilenler olarak asla biat etmedik, geri adım atmadık. Hukuksuzluğa karşı boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Hasan Ali Kılıç, "1 Eylül 2016 yılından başlayarak kurum amirlerinin bilgileri, MİT raporları ve yapılan ihbarlar sonucu bir çırpıda çıkardıkları gece yarısı KHK'lerle işleri gasbedilen kamu emekçilerinin ihraçları üzerinden 30 ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hâlâ dosyaları incelenmemiştir. Adli ve idari hiçbir soruşturması olmadan anlık kararlarla ihraç ettikleri bu kamu emekçilerinin işleri, yasalar yok sayılarak, anayasal bir suç işlenerek ellerinden alınmıştır" diyerek hukuksuzluğun devam ettiğini vurguladı.

"DEMOKRASİYİ MUTLAKA GETİRECEĞİZ"

İhraçların üzerinden 7 Şubat itibariyla 2 yıl geçtiğini belirten Kılıç, "Ekmeğimizi kazanma mücadelesi ile birlikte iş güvencemizi, geleceğimizi, barışı ve demokrasiyi savunmaktan asla geri durmadık. O günden beri buradayız ve bu onurlu mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"7 Şubat KHK'si ile ihraç edilenler olarak asla biat etmedik, geri adım atmadık. Hukuksuzluğa karşı boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" diyen Kılıç, "Bu ülkede yok ettiğiniz adaleti, barışı ve demokrasiyi mutlaka getireceğiz" ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)