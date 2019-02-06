Diyarbakır'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, HDP eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın tutuklanması sonrası atanan kayyım Cumali Atilla 2016’dan beri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. "Bizim istemediğimiz adaylar olursa biz yeniden beklemeyeceğiz kayyım atayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kayyım Cumali Atilla ile 31 Mart yerel seçimlerine giriyor. Kayyım Cumali Atilla, AKP’den aday olduktan sonra istifa edip görevi bırakması gerekirken seçim çalışmalarını belediye binasında yürütüyor. 2014 yerel seçimlerine BDP olarak giren HDP'nin yüzde 55.1 oy aldığı Diyarbakır'da eş başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Adnan Selçuk Mızraklı oldu. İYİ Parti - CHP ittifakının olmadığı kentte CHP'nin adayı ise Veysi Aghan.

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DİYARBAKIR'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

HDP - Hülya Alökmen Uyanık / Adnan Selçuk Mızraklı

AKP - Cumali Atilla

CHP - Veysi Aghan

7 Kürt siyasi oluşumu ve partisi yerel seçimlere HDP çatısı altında girme kararı aldı. HDP’yi destekleyecek siyasi parti ve hareketler şöyle: Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T)

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Cumali Atilla kimdir?

DİYARBAKIR'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ DİYARBAKIR SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU DİYARBAKIR SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ DİYARBAKIR SONUÇLARI

DİYARBAKIR’DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

Diyarbakır, MHP’nin AKP’yi destekleme kararı aldığı illerden biri. İki partinin son genel seçimlerdeki oy toplamı %21,72 iken, HDP’nin oy oranı % 67,03'tü. CHP ise % 2 oranında oy alabilmişti. 2014 yerel seçimlerinde BDP (HDP) yüzde 55.1, AKP yüzde 35 oy almıştı. 1 milyona yakın nüfusu olan Diyarbakır'da MHP 4 bin 671 oy almıştı.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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