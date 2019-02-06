Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile görüşüyor

Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Çipras, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'daki Ruhban Okulu ziyaretinin ardından Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Aleksis Çipras'ı, ona eşlik eden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti sarayın bahçesinde karşıladı. (DHA)