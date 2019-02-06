Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

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HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.