Norveç’te bir yılda 29 iş cinayeti meydana geldi

Mahmut Algünerhan

Oslo

Norveç Haber Ajansı NTB’nin Norveç İş Denetim Kurumundan aldığı rakamlara göre, 2018’de Norveç’te çalışma hayatında 29 kişi hayatını kaybetti. NTB’nin haberine göre bu sayı 2017 yılına göre iki, ülkede en düşük iş kazası olduğu 2016 yılına göre ise dört kişi fazla.

Habere göre, bu düşük artışa rağmen işyeri ölümlerindeki ‘istikrar’ dikkat çekiyor ve son yıllarda her yıl ülkede ortalama olarak 41 iş cinayeti gerçekleştiği belirtiliyor.

Geçen yılki iş kazalarındaki ölümlerin ortak özelliği, araçların veya daha büyük makinelerin kullanılmasında oldu. Kazaların çoğu işçiler traktör, diğer tarım ve inşaat makineleri veya kaldırma ekipmanı kullandığında meydana geldi.

Ölümlerin çoğu ise endüstriyel sektörde oldu ve burada altı ölüm kaydedildi. Ölümle sonuçlanan kazalardan beşi, taşıtların veya diğer iş ekipmanlarının kullanılmaması ile bağlantılı olarak meydana geldi.

İş Denetim Kurumu Genel Müdürü olan Trude Vollheim, “Sektördeki kazaların nedeni, tipik olarak, makine veya ekipmanın korumasının olmaması veya bakım sırasında gücün kesilmemesidir” dedi ve 2019’da en fazla dikkatin buraya verileceğini söyledi.

Öte yandan inşaat sektörü daha önce yıllık iş cinayetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen, geçen yıl bu sektörde ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı dörde düştü.

Geleneksel olarak, en fazla iş cinayetinin yaşandığı diğer alanlar ise, ulaştırma ve depolama ile tarım, ormancılık ve balıkçılık. Geçen yıl bu alanların her birinde beş kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Geçen yıl yaşamını yitirenlerin hepsinin erkek olduğu, altı kişinin ise mülteci işçiler olduğu belirtildi.