Ape Musa şarkısındaki "heval" kelimesi tutuklanma gerekçesi oldu

Diyarbakır’da yaşayan Ş.H. isimli bir kadın, ajandasına yazdığı Grup Munzur’un “Ape Musa” isimli şarkısında geçen “heval” kelimesi nedeniyle tutuklandı. Gerekçe ise şarkıda geçen sözün ”kodlamalı yazışma” sayılması.

MA’nın haberine göre, Ş.H.’nin Avukatı Özüm Vurgu, hakimin “Ape Musa” şarkısının yazılı olduğu yeri okuduğu müvekkiline “Heval kim? Siz kimlerin canını alıyorsunuz da bunlar bitmiyor?” gibi sorular sorduğunu aktardı. Şarkının Musa Anter için söylenmiş olduğunu hakime anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Vurgun, hakimin ise sözleri “örgütsel doküman” olarak değerlendirdiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)