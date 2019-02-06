CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim

Meclis Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Meclisteki garson ve aşçıların hizmet içi eğitim amaçlı görevlendirmesi karşılığında AKP’li belediye başkan adaylarının otellerde ücretsiz konakladığı iddiasına ilişkin “Birinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahcup eder” sözlerine, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’dan yanıt geldi. Ceylan Yıldırım’a “Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim” dedi.

Ceylan, Anayasa’nın 98’inci maddesinin kendisine tanıdığı hakka atıf yaparak “denetim yetkisini” kullandığını belirtti. Ceylan ayrıca, “Kimseye önergemle ilgili ‘Kusura bakma’ şeklinde veya herhangi bir özür içeren ifadem olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Basına yazılı açıklama ile bilgi veren CHP Milletvekili Ceylan soru önergesiyle gündeme taşıdığı iddialar ile ilgili de, “Yapılan uygulama hem idari hem de eğitsel olarak yanlıştır. Sayın Başkan hiçbir yasal mevzuata uymayan bu uygulamayı hayata geçirmiş ise böylesi iddiaların da ortaya atılması doğaldır. Biz de bu iddiaları soru önergemizle gündeme getirdik” dedi.

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

Ceylan, Meclis Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamanın hem idari hem de eğitim mevzuata uygun olmadığını belirterek, “Hizmet içi eğitim, eğitim ve öğretimde koordinasyonun sağlanması için Sayın Cumhurbaşkanının başbakanlığı döneminde imzaladığı” genelgelere atıf yaptı.

CHP’li Ceylan gerçekleştirilen uygulamada idari olarak da pek çok hata içerdiğini belirterek, “Sayın Başkan Oteller bu eğitimi bilabedel ve severek yapıyorlar diyor; cevapta da ‘Otellerle herhangi bir sözleşme imzalanmamış olup verdikleri eğitim desteği tamamen gönüllülük esasına dayalıdır’ ifadesine yer veriliyor. Öyle ise bu personelin geçici görev yazılarını neye dayanarak yazdınız. Personele de para vermedik diyorsunuz ama TBMM Eğitim Yönetmeliği 26’ıncı maddesi öyle demiyor: Kurum içinde ve kurum dışında gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan eğitim görevlileri ve katılımcılara, görev yerlerinden eğitim yerlerine kadar olan kanuni gidiş dönüş yolluk ve yevmiyeleri ile yatma ve yemek gibi ihtiyaçları karşılığında ödenecek ücretler” şeklinde belirtildiğini aktardı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Binali Yıldırım’ın tüm bu konulara açıklık getirmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

AKP'lilerin konaklama ücreti çalışanların sırtına mı yüklendi?