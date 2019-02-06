06 Şubat 2019 16:59

Türk-İş Başkanı Atalay: Mobbing insanlık suçudur

“Mobbing ile Mücadele Sempozyumu”nda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Mobbing, ciddi bir psikolojik şiddettir, insanlık suçudur" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay: Mobbing insanlık suçudur

Fotoğraf: Türk-İş Basın Bülteni

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    Mobbing ile Mücadele Derneği’nin katkılarıyla, Türk-İş Genel Merkezi’nde “Mobbing ile Mücadele Sempozyumu” gerçekleştirildi. Burada konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay işyerinde tacizin insanlık suçu olduğunu ifade etti.

    Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen “Mobbing ile Mücadele Sempozyumu”na; İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç ve sendika genel başkanları katıldı.

    Sempozyuma Genel Maden İşçileri Sendikası’ndan (GMİS) Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Kozlu eski Şube Başkanı Hüseyin Kolçak, Avukat Gökhan Köse, GMİS TİS Uzmanı Sait Cinbir, GMİS’e üye MTA çalışanları da katıldı.

    Fotoğraf: Türk-İş Basın Bülteni

    Sempozyumda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşma yaptı. Atalay, mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, çalışanların kimi zaman patronların kimi zaman da yöneticilerin mobbingine maruz kaldığını söyledi.

    "MOBBİNG, CİDDİ BİR PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR"

    Bazı işverenlerin çalışanlarına kıdem tazminatı almadan işten ayrılması için bazı yöneticilerin ise patrona yaranmak için çalışanlara mobbing uyguladığına dikkati çeken Atalay, "Mobbing bir insanlık suçudur. Mobbinge uğrayan birini dinlediğiniz zaman ertesi gün işe gitmek istemezsiniz. Bu ciddi bir psikolojik şiddettir." ifadelerini kullandı.

    Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredilmesine de değinen Atalay, şöyle konuştu:

    "Burada çalışanlar üç aydır yatmıyor, kalkmıyor. Hocalara, 'bu mobbinge giriyor mu?' diye sordum. Onlar da 'bunun sürekli olması lazım' karşılığını verdiler. Yani üç ay yetmiyor mu? Bizim oradaki arkadaşlarımız, her gün iş yeri kapandı mı, kapanacak mı kaygısını yaşıyor. Örgütlenmeyle ilgili aynı sıkıntılar var. Bursa'da bir iş yerindeki bir hanım kardeşimize işveren her gün 'şu sendikaya geç' diyor. Bu mobbinge giriyor mu, girmiyor mu? İki günlük ömürde, yaşadığımız şu güzel ülkede kimse kimseyi baskı altına almasın. İnsanlar özgürce fikirlerini kırmadan, dökmeden, yakmadan söyleyebilmeli. Bu ülke bizim ülkemiz."

    Atalay, mobbing konusunda çalışanları bilgilendirmek için hazırlanan broşürü Türk-İş’e bağlı tüm sendikaların üyelerine dağıtacaklarını bildirdi. (HABER MERKEZİ)

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