Tayaş: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin

100’den fazla işçiyi yıllık izne çıkaran Gebze’deki Tayaş Gıda’da kalan işçilerle toplantı yapan fabrika yönetimi derin bir kriz yaşandığını ve üretim enflasyonunun yüzde 33 olduğunu belirterek, “Kriz var, işsizlik var, işiniz olduğu için 20 kat 30 kat şükredin” dedi.

Tayaş yönetiminin “İşsizlikten, iflas eden firmalardan dolayı işinize sahip çıkın devamsızlık yapmayın” dediğini aktaran bir işçi, “Üretim müdürü bundan sonra devamsızlık yapan işçilerin bizzat takipçisi olacağını söyledi. Rapor alan işçiler keyfinden mi alıyor? Hastalığınız hayati önemde olmadığı müddetçe rapor almayın diyorlar, biz insan değil miyiz?” diye sordu.

Yönetimin “Devamsızlık yapmayın, amirinize karşı gelmeyin, maaş zamlarınız bunlara göre belirlenecek. İşiniz var diye şükredin” dediğini aktaran başka bir işçi “Neden şükredecekmişim sanki bize bedavadan para dağıtıyorlar. Biz olmasak bu fabrika nasıl ayakta kalacak” diye sordu.

Bir başka Tayaş işçisi de şunları söyledi:

“Geçtiğimiz pazartesi günü makineler çalıştırılmadı, fabrikada iş yok havası estirildi sonra da yüzden fazla insanı yıllık izne gönderdiler, bazı arkadaşlarımız da telefonla arandı. Ertesi gün de toplantı yapılıyor, bizleri izne çıkarmadan neden yapmadılar toplantıyı? Bizi enayi yerine koyuyorlar, daha önceki toplantılarda iyileştirmelerde salondan alkış sesi gelirdi. Bu sefer hiçbir arkadaşımız alkışlamadı. Bizlere sus payı veriyorlar. Tehdit ediyorlar. Krizin faturasını bize yıkıyorlar, şükretmemizi bekliyorlar.” (Kocaeli/EVRENSEL)