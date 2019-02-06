Döviz hesaplarındaki mevduat 220 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin döviz tevdiat hesapları, 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,1 artarak 952 milyar 751 milyon liraya ulaştı. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir yıllık süreçte miktar bazında 220 milyar 462 milyon lira arttığına işaret etti.

Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin kıymetli maden depo hesapları ise 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,7 arttı ve 41 milyar 391 milyon liraya çıktı. Söz konusu hesapların 2017 sonu itibarıyla değeri 24 milyar 103 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte altın hesaplarının neredeyse iki katına yaklaştığı ve 17 milyar 288 milyon lira arttığını ortaya koydu.

Öte yandan, yurt içi ve dışı yerleşik mudilerin TL mevduatı da geçen yıl 2017’ye göre yüzde 9.1 artarak 1 trilyon 41 milyar 734 milyon liraya ulaştı. (EKONOMİ SERVİSİ)