Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Enkaz altından bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Adrese dayalı nüfus sistemine göre binada 43 vatandaşın kayıtlı olduğu öğrenildi. TMMOB, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada saat 16.00'da çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİR KADIN YARALI OLARAK KURTARILDI

Enkaz altından bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerine gelerek açıklama yaptı. "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti." bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

Binanın 5 katının ruhsatlı, sonradan yapılan 3 katın kaçak olarak yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde arama kurtarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekiplerimiz olay yerine geldi. Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Komşularımızın arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda olması için bize yardımcı olması lazım. Bu alanın ambulansların ulaşması için gayret sarf etmeliler. Hemşehrilerimizden yardımcı olmalarını istiyoruz. polisimiz zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istiyoruz. 45 dakika sonra buraya aydınlatacağız ve arama kurtarma bitene kadar bu çalışmayı yapacağız. İnşallah sağlıklı şekilde vatandaşlarımızı enkazın altından çıkaracağız" dedi.

Patlama iddialarına ilişkin de Yerlikaya, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "İtfaiye dairesi, enkazla ilgili arama kurtarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve bütün mühendisler burada. Olay daha çok sıcak. Şu anda odaklandığımız bir konu var, can. Onları bir an önce oradan almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, enkazın altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin çeşitli rakamların olduğunu ifade ederek, şu anda sayı belirtmesinin doğru olmayacağını, bunu netleştirince kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.

Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz.” demişti.

MUHTAR: ATÖLYE BOŞTU

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi. Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.

TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)