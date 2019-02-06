06 Şubat 2019 16:19
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 18:43

Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 1 kadın yaralı kurtarıldı. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi

GÜNCELLENDİ
Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Enkaz altından bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Adrese dayalı nüfus sistemine göre binada 43 vatandaşın kayıtlı olduğu öğrenildi. TMMOB, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. 

    Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada saat 16.00'da çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    BİR KADIN YARALI OLARAK KURTARILDI

    Enkaz altından bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü. 

    VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerine gelerek açıklama yaptı. "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti." bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

    Binanın 5 katının ruhsatlı, sonradan yapılan 3 katın kaçak olarak yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Bu üzücü olay olur olmaz 3 dakika içerisinde arama kurtarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekiplerimiz olay yerine geldi. Yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Komşularımızın arama kurtarma çalışmasının sessiz ortamda olması için bize yardımcı olması lazım. Bu alanın ambulansların ulaşması için gayret sarf etmeliler. Hemşehrilerimizden yardımcı olmalarını istiyoruz. polisimiz zabıtamıza zorluk çıkarmamalarını istiyoruz. 45 dakika sonra buraya aydınlatacağız ve arama kurtarma bitene kadar bu çalışmayı yapacağız. İnşallah sağlıklı şekilde vatandaşlarımızı enkazın altından çıkaracağız" dedi.

    Patlama iddialarına ilişkin de Yerlikaya, olayın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "İtfaiye dairesi, enkazla ilgili arama kurtarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve bütün mühendisler burada. Olay daha çok sıcak. Şu anda odaklandığımız bir konu var, can. Onları bir an önce oradan almamız lazım." ifadelerini kullandı.

    Yerlikaya, enkazın altında kaç kişi bulunduğuna ilişkin çeşitli rakamların olduğunu ifade ederek, şu anda sayı belirtmesinin doğru olmayacağını, bunu netleştirince kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

    YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi. 

    Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz.” demişti. 

    MUHTAR: ATÖLYE BOŞTU

    Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi. Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çöken binanın bulunduğu Kartal'a gidiyor.

    TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

    Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

    Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

    Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

    Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İsveç Kraliyet ailesinin çalınan taçları çöpte bulundu
    SONRAKİ HABER

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Binali Yıldırım ile görüşüyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ocak ayı enflasyon rakamları emekçilere ne söylüyor?

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Seçimlere giderken, rejim siyasetinin sağı, solu

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    ‘TİS yılı’ ve ‘kriz yılı’nın çakışmasının imkanları

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Silahla sokağa çıkma çağrıları

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez ki iadesi olsun

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta yeni çağ: İnternetten sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Şule Çet davası 15 Mayıs'a ertelendi
    Şule Çet davası 15 Mayıs'a ertelendi

    Şule Çet davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
    Kartal'da çöken 7 katlı binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

    Kartal'da, 7 katlı bina çöktü. 1 kadın yaralı kurtarıldı. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi

    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
    Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

    Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti
    Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti

    Erdoğan’ın ODTÜ ziyareti öncesi yerleşkede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede adeta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim
    CHP’li Özgür Ceylan: Soru önergesi verdiğim için mahcup olacak değilim

    CHP Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM’de görevli personelin AKP’li adayların konaklaması karşılığı çalıştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak
    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: Batıda seçmenimiz güç birliği yapacak

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP seçmeninin batıda güç birliği yapacağını ifade etti. Oluç ayrıca 8 ilin belediye başkan adaylarını da açıkladı.

    Tayaş: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin
    Tayaş: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin

    Tayaş’ta işçiler, patronun krizi bahane ederek baskı uyguladığını, kendilerine işten atma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor
    Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan edileceğini duyurdu.

    Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici: Pamukkale neyse Salda Gölü odur
    SALDA GÖLÜ'NÜN MİLLET BAHÇESİ YAPILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Kuzey Kutbundaki manyetik alanın merkezi güncellendi
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Gaming İstanbul’un bağımsız oyun geliştiricileri
    Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor
    Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    2019 NBA-All Star'a dair tüm bilinmesi gerekenler
    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye
    Mecliste bekleyen maden kanununa eleştiri: Yeni iş kazalarına davetiye

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de bekleyen maden kanunu teklifinin yeni iş cinayetlerine davetiye çıkaracağı uyarısında bulundu.

    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    68 bin ‘İhlaszede’ için verilen teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    İhlas Finans Bankasından parasını alamayan 68 bin kişi için verilen kanun teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı
    Tütün yasasını protesto eden üreticiler hakim karşısına çıktı

    Adıyaman’da tütün düzenlemesini protesto ettiği için haklarında dava açılan 39 üretici hakim karşısına çıktı.

    SP lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu kaldırıldı
    SP lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu kaldırıldı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sülün Osman" reklam filminin baskıyla yayından kaldırıldığını açıkladı.

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Salda Gölü, beton ormanı olmasın
    CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Salda Gölü, beton ormanı olmasın

    Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tepki gösterdi.

    Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor
    Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor

    Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor adlı futbol kulübü Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.

    Ocak ayında 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü
    Ocak ayında 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2019 Ocak ayı raporuna göre, 43 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

    CHP’li Çakırözer: Gazeteciler 2019’a da mahkeme kapılarında girdi
    CHP’li Çakırözer: Gazeteciler 2019’a da mahkeme kapılarında girdi

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer 2019 yılı Ocak ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

    Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında polis, işçilere saldırdı
    Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında polis, işçilere saldırdı

    Bayraklı'daki şehir hastanesinde iş bırakan işçilerle şirket yöneticileri arasında yaşanan tartışma üzerine polis işçilere saldırdı.

    Almanya’da otobüs şoförleri grevle uyardı
    Almanya’da otobüs şoförleri grevle uyardı

    Almanya’da işverenle görüşmelerin tıkanması üzerine uyarı grevi yapan özel otobüs çalışanları ücret zammı ve diğer haklarını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hafriyat kamyonu cinayetleri ve Şule İdil Dere davası
    Hafriyat kamyonu cinayetleri ve Şule İdil Dere davası

    Hafriyat Kamyonu nedeniyle hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ile hafriyat kamyonu cinayetlerini konuştuk.

    Fransa'da sarı yelekliler ile kırmızı yelekliler el ele
    Fransa'da sarı yelekliler ile kırmızı yelekliler el ele

    Fransa’da dün 30 ayrı kentte 300 bin kişi sokaklara indi. Sendikal hareketle 'Sarı Yelekliler’in ilk ortak eylemi bir dönüm noktası oldu.

    6 çocuğun öldüğü Kur'an kursu yangınında tek suçlu bulundu
    6 çocuğun öldüğü Kur'an kursu yangınında tek suçlu bulundu

    Diyarbakır Kulp’ta 6 çocuğun yaşamını yitirdiği Kuran kursu yangınıyla ilgili davada sadece eğitmen Faruk Işık’a hapis cezası verildi.

    MİT TIR'ları davasında Can Dündar’ın dosyası ayrıldı
    MİT TIR'ları davasında Can Dündar’ın dosyası ayrıldı

    MİT TIR’ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ile “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Can Dündar'ın dosyası ayrıldı.

    Havalimanı için imara açılan arazide Numan Kurtulmuş’un hissesi çıktı
    Havalimanı için imara açılan arazide Numan Kurtulmuş’un hissesi çıktı

    İstanbul Havalimanı için imara açılan dev arazide AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da hissesi olduğu iddia edildi.