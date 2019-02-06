06 Şubat 2019 16:19Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 17:00
Kartal'da 7 katlı bina çöktü, enkazda arama yapılıyor
Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
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Fotoğraf: AA
Kartal'da patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Binada 14 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi. (AA-DHA)