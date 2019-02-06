Kartal'da 6 katlı bina çöktü, enkazda arama yapılıyor
Kartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
Fotoğraf: AA
Kartal'da patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı.
Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor. (DHA)
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