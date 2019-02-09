09 Şubat 2019 14:12
Son Güncellenme Tarihi: 09 Şubat 2019 18:12

Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü

Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

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Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü

Fotoğraf: AA

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    Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede 18 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Arama-kurtarma çalışmaları hâlâ sürüyor.

    Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu. 

    18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 18.00 sularında (9 Şubat) 17 olan ölü sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu.

    Soylu, "Yaklaşık 3 gün oldu. 74 saatin içerisindeyiz. Bu ana kadar enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunların 14'ünü sağ olarak maalesef 18'ini vefat halinde çıkardık. Son çıkardığımız vatandaşımızın kimliği henüz belli değil. Onun kimliği belli olunca da kamuoyuyla paylaşacağız. Buraya gelirken, bir vatandaşımıza daha ulaşıldığı, yeni ulaşıldığı belirtildi. Her halde bir yarım saat, bir saat içerisinde çıkarılması mümkün olur" dedi. Soylu, enkazda tespit edilen kişinin hayatta olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Muhtemelen yaşamıyor" yanıtını verdi.  

    "10 TANE BİNAYI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BOŞALTTIK"

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaparak, "Şu an bu alanda valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda etrafında bulunan tam 10 tane binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttık" dedi. 

    Sağlık Bakanı Koca saat 12:00 civarında yaptığı açıklamada çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirmişti.

    ERDOĞAN: BURADA ALMAMIZ GEREKEN DERSLER VAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12:50 civarında (9 Şubat) enkazda yapılan çalışmaları ziyaret ederek bilgi aldı. Erdoğan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Buradan alınacak dersler var. Çalışmalar tamamlandıktan sonra oturup bunları konuşacağız” dedi.

    Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz/AA

    Burada kısa bir açıklama yapan Erdoğan, ”Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Hastanede ziyaret yapacağız cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken birçok dersler var. Gerek başsavcılığımız gerek bilirkişi heyeti hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra değerlendirmelerimizi yapacağız atılması gereken adımları atacağız. Çalışmalardan sonra atılması gereken adımları atacağız” dedi.

    Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

    Erdoğan ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulundu.

    "RANTA YÖNELİK YAPILAN İŞLERDE SIKINTI YAŞADIK”

    “Bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bunların yanında, deniz kumu, hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar. Bütün bunlarla beraber de tabi inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi, iskan olmadan maalesef yerleşimler, bunların yanında 3 kata müsaade edildiği halde 8-10 kat gibi bir inşaatın yapılmış olması yani ranta yönelik daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle şu anda bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

    “(Kartal’da çöken bina) Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var.”

    “KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KESİNLİKLE UYGULAYACAĞIZ”

    Erdoğan, “(Kartal’da binanın çöktüğü alan) Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, ‘Acaba müsaade eder misiniz filan’ demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz.” dedi.

    İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Erdoğan'ın "kentsel dönüşüm" açıklamasını Evrensel'e değerlendirdi. Çöken binanın altında yatan asıl sebebin imar affı olduğuna dikkat çeken Nusret Suna, kentsel dönüşümün Türkiye’de ne yazık ki rantsal dönüşüm haline getirildiğine vurgu yaptı.

    İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı

    İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı

    Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması

    Fotoğraf: DHA

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması

    Fotoğraf: DHA

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 18 kişi öldü

    Fotoğraf: Can Erok/DHA

    VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerindeki ilk açıklamasında (6 Şubat) "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti" bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 kata ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 katın kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

    GÖÇÜK ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ AÇIKLANMADI

    Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hastane çıkışında yaptığı açıklamada, (7 Şubat) “Aşağıdan sesler geldiğini arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşamaya çalışıyorlar. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde cevapladı. 

    Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok” dedi.  

    BAKAN KURUM: O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" dedi.

    YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. (6 Şubat) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi. 

    Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz” demişti. 

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. (6 Şubat) Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir" denildi.

    TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın olayın ardıdnan yaptığı açıklamada "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

    Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

    Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

    Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

    Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

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