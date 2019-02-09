09 Şubat 2019 01:42
Son Güncellenme Tarihi: 09 Şubat 2019 02:00

Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 16 kişi öldü

Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 16 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

GÜNCELLENDİ
Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 16 kişi öldü

Fotoğraf: AA

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    Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Enkaz altında kaç kişinin olduğu açıklanmadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu. 

    16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 1:40 civarında çalışmaların devam ettiği noktada açıklama yaptı. Soylu, çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Soylu, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 58 saattir sürdüğünü belirterek, "Son yaptığımız açıklamadan sonra 2 evladımızı daha kaybettik." dedi.

    1,5 YAŞINDAKİ EYLÜL KURTARILAMADI

    Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

    Yandaki binada yaşanan kaymaya ilişkin soru üzerine Soylu, şöyle devam etti:

    "Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha, hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için  arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbetteki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve sayın valimiz bizzat koordinasyonun başında... Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada, bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı."

    Çöken binanın yanındaki binada sismik hareket olduğunu yineleyen Soylu, "Daha önce de aynı sismik hareket gözlenmişti. O sismik hareket sürekli takip ediliyor. 40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Aşağıya bir takım denge çubukları konuldu, onlara bakıldı. Takip devam ediyor, çalışmalar devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

    Soylu, 1. ve 2 katlara ulaşıldığını belirterek, "1. kattaki çalışmalar da iyi gidiyor. Şöyle bir zorluğu var çalışmaların. Alınmak istendiği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar, inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiğinde dağılarak kendini aşağıya bırakıyor. Tek bir zorluk o ama onu da arkadaşlarımız büyük bir gayretle aşmaya çalışıyor. " diye konuştu.

    Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması

    Fotoğraf: DHA

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

    Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması

    Fotoğraf: DHA

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 16 kişi öldü

    Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 16 kişi öldü

    Fotoğraf: Can Erok/DHA

    VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerindeki ilk açıklamasında (6 Şubat) "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti" bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 kata ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 katın kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

    GÖÇÜK ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ AÇIKLANMADI

    Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hastane çıkışında yaptığı açıklamada, (7 Şubat) “Aşağıdan sesler geldiğini arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşamaya çalışıyorlar. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde cevapladı. 

    Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok” dedi.  

    BAKAN KURUM: O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" dedi.

    YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. (6 Şubat) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi. 

    Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz” demişti. 

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. (6 Şubat) Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir" denildi.

    TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın olayın ardıdnan yaptığı açıklamada "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

    Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

    Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

    Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

    Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

     

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