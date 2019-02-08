Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede 15 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Enkaz altında kaç kişinin olduğu açıklanmadı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILARDAN 7'Sİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Şubat günü akişam saatlerinde Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti ve 14 olan ölü sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı. Fahrettin Koca, “Hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu. 14 vatandaşın tedavileri devam etmekte. 14 yaralı vatandaşımız ile ilgili bir vatandaş taburcu edildi. 13'ünün tedavileri devam etmekte. 13 hastanın 7'si yoğun bakımda, 6'sı servislerde takip ediliyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Şubat günü çöken binanın enkazından 16 yaşında bir kişinin kurtarıldığını bildirdi. 7 katlı binanın enkazından, 5 yaşındaki kız çocuğu da yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan çocuğun durumu iyi.

Vinç yardımıyla beton blokları kaldırma çalışmaları yapılıyor. Enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor.

Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması Fotoğraf: DHA

TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

Kartal'da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışması Fotoğraf: DHA

Kartal'da 3 katı kaçak bina çöktü: 15 kişi öldü

Fotoğraf: Can Erok/DHA

VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerindeki ilk açıklamasında (6 Şubat) "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti" bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 kata ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 katın kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

GÖÇÜK ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ AÇIKLANMADI

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hastane çıkışında yaptığı açıklamada, (7 Şubat) “Aşağıdan sesler geldiğini arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşamaya çalışıyorlar. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde cevapladı.

Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok” dedi.

BAKAN KURUM: O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" dedi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. (6 Şubat) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 7 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.

Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz” demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. (6 Şubat) Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir" denildi.

TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın olayın ardıdnan yaptığı açıklamada "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)