07 Şubat 2019 19:20
Son Güncellenme Tarihi: 07 Şubat 2019 19:27

Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 10 kişi öldü

Kartal'da 7 katlı bina çöktü. 10 kişi hayatını kaybetti. Binanın 3 katının kaçak, alttaki atölyenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yayın yasağı geldi.

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Kartal'da 3 katı kaçak 7 katlı bina çöktü: 10 kişi öldü

Fotoğraf: AA

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    Kartal'da 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi. Enkaz altında kaç kişinin olduğu açıklanmazken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

    10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3'Ü AĞIR 13 YARALI

    Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada saat 16.00'da çökme meydana geldi. Binanın altında konfeksiyon atölyesi de bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün (7 Şubat) yaptığı açıklamada, çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı" dedi.

    Vali Yerlikaya, enkazdan kurtarılan 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

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    AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da enkaz altında halen kaç kişi olduğunu söylemenin mümkün ve doğru olmadığını belirterek, "Belli bir kattayız demek de doğru değil. Farklı usuller kullanarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma diğer itfaiye ekipleriyle ortak, uyum içinde devam ediyoruz." dedi.

    5 YAŞINDAKİ ÇOCUK 19 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

    Bu arada 7 katlı binanın enkazından, 5 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Çocuk, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı, tedavisi sürüyor. Çocuğun babası, sağlık durumun iyi olduğunu açıklandı.

    Fotoğraf: Can Erok/DHA

    VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAK, ATÖLYE RUHSATSIZ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerindeki ilk açıklamasında (6 Şubat) "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu Kaymakamımız arz etti." bilgisini veren Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler. Altında işletme ruhsatı olmayan bir atölye olduğunu söylüyorlar" dedi.

    GÖÇÜK ALTINDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLGİSİ AÇIKLANMADI

    Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Aşağıdan sesler geldiğini arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız cihazlarla dinleme yapıyorlar. Ulaşabildikleri seslere yaşam belirtisi gördükleri noktalara ulaşamaya çalışıyorlar. Hava kararmadan önce birçok vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz" şeklinde cevapladı. 

    Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok” dedi.  

    BAKAN KURUM: O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK

    Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" dedi.

    YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi. 

    Oysa Vali Yerlikaya yayın yasağı getirilmeden hemen önce, "Güzel haberlere ulaşalım. Bunu sizler aracılığıyla sizler aracılığıyla başta Kartal ilçemize, tüm İstanbul’a tüm ülkemize söylemek bizim görevimiz.” demişti. 

    Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ olayın ardından CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

    TMMOB: BİNALARDA ZEMİN-ETÜT ÇALIŞMALARI EKSİK

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın olayın ardıdnan yaptığı açıklamada "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

    Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

    Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

    Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

    Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

     

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