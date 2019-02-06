İsveç Kraliyet ailesinin çalınan taçları çöpte bulundu

İsveç Kralı IX. Karl ve eşi Kraliçe Kristina’ya ait iki taç ve saltanat küresi, bir çöp kutusunun üzerinde bulundu.

31 Temmuz 2018 günü Stranges kentinde katedralen çalınan İsveç Kralı IX. Karl ve eşi Kraliçe Kristina’ya ait iki taçla saltanat küresi, Stockholm’un Akersberga semtindeki bir çöp kutusunun üzerinde bulundu.

İsveç Devlet Televizyonu’na açıklamalarda bulunan İsveç Polisinin Ulusal Operasyon Bölüm Şefi Christer Nilsson, bir bekçinin çalınan taçlar ve saltanat küresini Akersberga semtinde bir çöp kutusu üzerinde bulduğunu ve polise haber verdiğini söyledi. Nilsson, bulunan eşyaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için uzmanlar tarafından incelendiğini söylerken savcılık kurumunun basın sözcüsü Helena Ekstrand, bulunan taçlar ve saltanat küresinin Kraliyet ailesine ait olduğundan yüzde 99 emin olduklarını açıkladı.

Akersberga semtinde yaşayan 22 yaşındaki bir genç, Eskilstuna ilinde katedrale baskın düzenleyerek eşyaları çalma suçundan yargılanıyordu. 65 milyon kron değerindeki taçlar ve saltanat küresi tam da son duruşmanın yapılacağı günün gecesi bulundu.

Çalıntı eşyaların bulunduğu haberinin mahkemeye ulaşması üzerine duruşma iptal edildi. Soruşturmanın yeni baştan yapılması kararlaştırıldı. (Stockholm/EVRENSEL)