Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor
Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor adlı futbol kulübü Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grupta mücadele edecek.
Fotoğraf: Ümit Kozan/DHA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kulüplerinin" sayısı artıyor. Hafta sonunda Medipol Başakşehir için "Övünüyorum tabii, kurduğum takım" diyen Erdoğan'ın talimatıyla şimdi de Cumhurbaşkanlığı Spor kuruldu.
Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor.
Takımın idmanlarını kulübün resmi adresi olarak görünen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapması bekleniyor.
2. AMATÖR KÜME'DEKİ TAKIMLAR
Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:
Ankara Adaletspor
Ankara Performansspor
Balgatspor
Cumhurbaşkanlığı
Onbir Çelikspor
T.A.İ. Spor
TED Ankara Kolejliler
İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:
Onbir Çelikspor - Balgatspor
Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor
TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor.
Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri henüz belli değil. (SPOR SERVİSİ)
Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi