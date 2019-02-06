Erdoğan'a bir takım daha: Cumhurbaşkanlığı Spor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "kulüplerinin" sayısı artıyor. Hafta sonunda Medipol Başakşehir için "Övünüyorum tabii, kurduğum takım" diyen Erdoğan'ın talimatıyla şimdi de Cumhurbaşkanlığı Spor kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Spor, Mart ayından itibaren Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele etmeye başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunurken, kadro, stadyum ve forma bilgileri henüz bilinmiyor.

Takımın idmanlarını kulübün resmi adresi olarak görünen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapması bekleniyor.

2. AMATÖR KÜME'DEKİ TAKIMLAR

Cumhurbaşkanlığı Spor'un 2. Amatör Küme'deki grubu ve rakipleri şu şekilde:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Grubun ilk hafta fikstürü ise şu şekilde:

Onbir Çelikspor - Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor

TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor.

Karşılaşmaların tarihleri ve saatleri henüz belli değil. (SPOR SERVİSİ)