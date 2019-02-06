Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Spor'a yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Spor adıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde "Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi" denildi.

Dün Sabah, Hürriyet, Fanatik gibi çok sayıda kaynakta yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Spor'un Ankara 2. Amatör Küme 4. Grup'ta mücadele edeceği, idmanlarını kulübün resmi adresi olarak görünen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmasının beklendiği belirtilmişti.

Fanatik ilgili haberinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde 018262 numaralı kulüp kodu ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı kulüp logosu bulunan, resmi adresi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görünen takımın 2. Amatör Küme'deki rakiplerinin Ankara Adaletspor, Ankara Performansspor, Balgatspor, Cumhurbaşkanlığı, Onbir Çelikspor, T.A.İ. Spor, TED Ankara Kolejliler olduğunu duyurmuştu. (SPOR SERVİSİ)