Fikirtepe Platformu’ndan Bakanlığa “yasal düzenleme” çağrısı

31 Mart yerel seçimlerinden önce Fikirtepe’de yaşanan kentsel dönüşüm sorunlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gündemine alınmasını talep eden bölge hak sahipleri, çözüme yasal düzenleme ile başlanmasını istiyor.

Kentsel dönüşümde 2005 yılında pilot bölge seçilen Kadıköy Fikirtepe’de, arsa ve konut sahibi 65 bin mağduru temsilen oluşturulan Leke Fikirtepe Platformu’nun “Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş!” konulu sanatsal kampanyası, ikinci ayında da devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinden önce bölge sorunlarının Bakanlık gündemine alınmasını talep eden hak sahipleri, çözüme yasal düzenleme ile başlanmasını bekliyor.

65 BİN ÇİVİ ÇAKILACAK

Fikirtepe/Mandıra Caddesi’nde sergilenen ‘Leke Fikirtepe’ isimli enstalasyon, bölge halkının uğrak noktalarından biri oldu. Kampanyaya özel tasarlanan enstalasyon üzerinde yer alan ev ikonuna, bölgede mağdur olan 65 bin kişiyi temsilen, 65 bin çivi çakılacak. Gencinden yaşlısına, her meslekten vatandaş, soğuk, yağmur, çamur demeden ev ikonuna çivi çakmaya devam ediyor.

İMZALAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA İLETİLECEK

Leke Fikirtepe etkinliği kapsamında ayrıca www.change.org üzerinden başlatılan imza kampanyası da devam ediyor. Kampanya sonunda toplanacak imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak. Kampanyaya, change.org/lekefikirtepe adresi üzerinden konuya duyarlı herkes katılabiliyor.

“ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ”

Düzenledikleri kampanyanın tek muhatabı ve bölgedeki sorunların tek çözüm adresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu söyleyen Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, mümkün olan en çok imzayı toplayarak Bakanlığa sunacaklarını belirtti. Engin Akgüzel, “Hak sahibi arsa ve konut sahipleri olarak, kentsel dönüşüm kapsamında yaşadığımız mağduriyetimizi sonlandıracak ve bölgedeki sorunları çözecek tek mercii olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir an önce hareket geçmesini ve konumuzu gündemine almasını bekliyoruz” dedi.

“YASAL DÜZENLEME ŞART”

Sanatsal bir bakış açısıyla tasarlanan ve Fikirtepe/Mandıra Caddesi üzerinde bir inşaat alanında sergilenen Leke Fikirtepe enstalasyonunda, bölgede mağdur olan hak sahipleri şu görüşe veriyor: “Fikirtepe’de halen 65 bin hak sahibi mağdur durumda. Evi yıkılan ve kira ödeyecek geliri olmayan vatandaşlar akrabalarının yanında, sokakta ve çadırda kalıyor. Bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri iflasa sürüklendi. Bugün gelinen nokta itibariyle, devlet tarafından plansız bir şekilde başlatılan süreç, büyük bir leke’ye dönüştü. Bu sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş” görüşüne yer veriyor.

Öncelikle bölgenin sorunlarını çözecek bir kanun çıkarılması gerektiğinin vurgulandığı enstalasyonda, Fikirtepe bölgesi mağdurları, şu talep ve önerilerini dile getiriyor: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, bölgedeki tüm proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için 5 yıllık bir program yapılarak kamuoyuna ilan edilmesi ve evleri yıkılan mağdur vatandaşlara, kanuna uygun olarak acilen kira yardımı yapılması, yanı sıra maketten ev satın alanlara da en kısa sürede evlerinin teslim edilmesini gerekli görüyoruz.” (HABER MERKEZİ)