75 yaşındaki Pulat'ı darbeden polis hakkında yakalama kararı

Ankara Yüksel Caddesi'nde 1 Mayıs 2018 günü “İşimizi geri istiyoruz" talebiyle yapılan eylemde 75 yaşındaki Perihan Pulat'ı darbeden polis memuru hakkında yakalama emri çıkarıldı. Emniyetin mahkemeye sunduğu kamera görüntülerinde Pulat'ın darbedildiği kısmın çıkarılmış olması ise dikkat çekti.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, bildirdiği adreste kendisine iddianame verilemeyen sanık polis memuru duruşmaya katılmadı. Mazeret dilekçesi de vermeyen polis, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün seçim güvenliği nedeniyle yapılacak çalışmalara ilişkin yazısını mahkemeye gönderdi. Ancak mahkeme bunu geçerli bir mazeret olarak kabul etmedi ve “Bildirdiği adresi üzerinde kendisine ulaşılamayan ve savunması tespit edilemeyen sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine" karar verdi.

'UZUN SAÇLI BİRİ KAÇIYORDU'

Şikayetçi olarak duruşmada yer alan Perihan Pulat, o gün Mimarlar Odası önünde beklerken arkasında bulunan bir şahıs tarafından havaya fırlatıldığını söyledi. Güvenlik kamerasının olayı kaydettiğini belirten Pulat “Betonun üzerine büyük bir şiddetle baş üstü düştüm" dedi.

Tanık Mahmut Konuk da sesi duyunca arkasında baktığını ve Pulat'ı yerde yatarken gördüğünü anlattı. “Kafasında yumurta büyüklüğünde bir şişlik vardı” diyen Konuk, o sırada geriye doğru koşarak kaçan uzun saçlı birini gördüğünü ve daha sonraki teşhisten de şahsı tanıdığını söyledi.

POLİS GÖRÜNTÜDEKİ DARP KISMINI ÇIKARDI

Bunu üzerine Avukat Alişan Şahin, Mimarlar Odası kameralarından alınan orijinal görüntüleri mahkemeye sundu. Emniyetin oradaki görüntüyü makaslayıp çıkarmasının bile bir kanaat oluşturmaya yeterli olduğunu belirten Şahin, “Bu eylemin sizin annenize veya o sanığın annesine yapıldığını düşünerek bir karar vermenizi diliyoruz” dedi.

TİHV'nın raporuna göre sanık polis tarafından gerçekleştirilen eylemin insan onuruna yakışmayan işkence düzeyinde kötü bir muamele olduğunun vurgulayan Şahin, insan öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerektiğini söyledi. Şahin, sanık polis hakkında tutuklanmasını ve meslekten açığa alınmasını talep etti. Tutuklama ve meslekten açığa alınma taleplerini reddeden mahkeme, sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 24 Mayıs 2019 günü saat 09:30'a erteledi. (Ankara/EVRENSEL)