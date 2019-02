Karamollaoğlu: İttifak her zaman beklenen sonucu vermiyor

Sinan GÜLER

Ankara

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimleri için hazırlanan “Dürüst belediyecilik” başlıklı seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaşan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahte seçmenler ve seçim güvenliği ile ilgili soru üzerine Türkiye’deki seçim sisteminin 15-20 yıl öncesine kadar dünyadaki en güvenli seçim sistemlerinden biri olduğuna inandığını belirten Karamollaoğlu, seçim kurallarının yapısının değiştirilmesi, boya uygulamasının kaldırılması gibi birçok değişiklikle seçim sistemine güvenin kaybolduğunu söyledi.

Seçimlerin adil olmayan bir ortamda gerçekleştiğini belirten Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her gün on televizyona çıkarken kendilerinin yapmak istediği etkinliklerin bile engellendiğini söyledi. Hiçbir parti ile ittifak yapmadıklarını ama kendilerine sürekli bu yönde ithamlar geldiğini belirten Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapıp yapmayacakları sorusu üzerine “Sayın Kılıçdaroğlu nezaketen geldi, biz ittifak yapmayacağımızı söyledik. Biz gördük ki ittifaklar siyasette her zaman beklenen sonucu vermiyor” dedi.

SEDAT PEKER YORUMU: GÜYA HUKUK DEVLETİ

Prensip itibariyle yerel seçimlerde ittifak yapmadıklarını belirten Karamollaoğlu, “Biz şu anki oy oranını arttırmak için değil her yerde seçimi kazanmak için seçime giriyoruz” dedi. Sedat Peker’in sözlerini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Peker bu cesareti Cumhur İttifakından alıyor” dedi. Cumhur ittifakının seçimleri beka sorunu haline getirerek silahlanmayı teşvik ettiğini belirten Karamollaoğlu, savcıların Peker hakkındaki soruşturmayı sosyal medyadaki tepkilerin sonrasında açmasıyla ilgili olarak “Türkiye güya hukuk ülkesi” sözlerini kullandı.

TEK PARTİ DÖNEMİ ŞİMDİ BAŞLIYOR

Karamollaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde HDP’nin Saadet Partisinin adayını destekleyeceği iddiaları üzerine, “Seçmen daha önceden kime oy vermiş olursa olsun biz tüm seçmenlerin oyunu istiyoruz. Fakat HDP ile değil, seçmenlerle dirsek temasımız var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli tek parti döneminden bahsettiğini ama Türkiye'nin tek parti dönemine şimdi girdiğini söyleyen Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının tek partinin kendi partisi olmasını istediğini, adaletin rafa kaldırıldığını ve Türkiye’de bir korku iklimi oluşturulduğunun dile getirdi.

SÜLÜN OSMAN'I SİNEMADA OYNATMAMA BASKISI

Kendilerinin sinema salonlarında gösterilmesi için hazırladıkları “Sülün Osman” reklam filminini hazırlayan reklam ajansına baskı yapıldığını ve filmin salonlarda oynatılmadığını belirten Karamollaoğlu, “Sülün Osman bu devrin adamı da değil ama AK Parti bundan çok alındı ki işi tehdide kadar vardırdı” dedi.

1994 seçimlerinde Van, Batman ve Diyarbakır belediyelerini kendilerinin kazandığını belirten Karamollaoğlu, SP’nin Bölge’de varlığı bulunan bir parti olduğunu belirtti. Kendilerinin içine çekilmek istedikleri tartışmalara girmeyeceklerini söyleyen Karamollaoğlu, haklarında mahkeme kararı olmayan belediye başkanlarının görevden alınmalarını ya da istifa ettirilmelerini tasvip etmediğini ifade etti.

