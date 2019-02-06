Hafriyat kamyonu cinayetleri ve Şule İdil Dere davası
Hafriyat Kamyonu nedeniyle hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ile hafriyat kamyonu cinayetlerini konuşuyoruz.
06 Şubat 2019 13:56Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 14:02
İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu nedeniyle hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere Gündem Özel'e konuk oluyor. Berdan Dere ile 'Şule İdil Dere 2018 Türkiye ve İstanbul Hafriyat Kamyonu, Beton Mikseri ve Kamu Hizmeti Can Kaybı Raporu'nu ve Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davayı konuşuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: Şule İdil DereHafriyat kamyonu
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
Ocak ayı enflasyon rakamları emekçilere ne söylüyor?
Fatih POLAT
Seçimlere giderken, rejim siyasetinin sağı, solu
İ. Sabri DURMAZ
‘TİS yılı’ ve ‘kriz yılı’nın çakışmasının imkanları
Kamil Tekin SÜREK
Silahla sokağa çıkma çağrıları
Dr. Murat ÖZVERİ
Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez ki iadesi olsun
Zeki GÜL
Sağlıkta yeni çağ: İnternetten sonra