Hafriyat kamyonu cinayetleri ve Şule İdil Dere davası

İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu nedeniyle hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere Gündem Özel'e konuk oluyor. Berdan Dere ile 'Şule İdil Dere 2018 Türkiye ve İstanbul Hafriyat Kamyonu, Beton Mikseri ve Kamu Hizmeti Can Kaybı Raporu'nu ve Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davayı konuşuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)