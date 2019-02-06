Medya-İş’in sözleşmesiyle AA çalışanlarının haklarında kayıp

Hak-İş'e bağlı Medya-İş Sendikası, Anadolu Ajansında (AA) 4. dönem toplu iş sözleşmesini 1 Şubat tarihinde imzaladı. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan hakları geriye götüren düzenlemelerin altına Medya-İş yöneticileri ile birlikte Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da imza attı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile AA çalışanlarının kıdem tazminatı gün hesaplamaları düşürüldü. İhbar tazminatı ise 7 aylık ücretten üçte bir oranında geriye götürüldü. AA’da çalışanların ücretlerinin düşürülmesi de toplu iş sözleşmesi ile imza altına alındı. Tavan ücret uygulaması adı verilen bir uygulama ile ücretler büyük oranda aşağıya çekildi. Çalışanlar arasında aynı işi aynı kıdemle yapmalarına rağmen ücret farklılıkları oluştu. Sözleşmede konulan geçici madde ücret düşmesinden kaynaklı gelecek tepkileri önlemek için bazı çalışanlara ek zam yapmanın önünü açtı.

Sözleşmeye göre AA Genel Müdürlüğüne işten atma yetkisi de verildi. Genel müdürlük tarafından oluşturulacak olan soruşturma komisyonunun kanaati ile AA çalışanları tazminatsız olarak işten atılabilecek. Sözleşme ile bir yıl içinde 60 gün çalışanlar başka illerde görevlendirilebilecek.

TGS’DEN TEPKİ

Sözleşmeye ilişkin açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, bu sözleşmeyi çalışana ihanet olarak değerlendirdi. Çalışanların kazanımlarını, ücretlerini düşüren bir toplu iş sözleşmesinin altına imza atanların kendilerini sendikacı olarak tanıtmaması gerektiğini ifade eden Durmuş, “TGS öncülüğünde yıllarca mücadele edilerek haklar bu noktaya getirilmişti. Köle gibi çalışan, düşük ücret alan bir ajans çalışanı istiyorlar. Çalışanın haklarını gasbeden işveren ve buna ortak olan sözde bir sendika var karşımızda” dedi.

Sözleşmeye Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın da imza attığını hatırlatan Durmuş, Medya-İş’in de Hak-İş’in de derdinin çalışanı değil işvereni korumak olduğunu kaydetti. Durmuş, sözleşme sürecinde hak kaybına uğramamak için birçok çalışanın istifa etmek zorunda kaldığının bilgisini de verdi. Durmuş, AA çalışanlarına şu çağrıyı yaptı: “24 dönem sizinle beraber mücadele eden ve haklarınızı üst sınırlara taşıyan sendikanıza geri dönün.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)