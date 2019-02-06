Narenciye Bahçesinin Hamidiye Vakfı'na tahsisi Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (BATEM) kullanımında olan Karakaş Vakıf Narenciye Bahçesinin geçtiğimiz yıl Hamidiye Vakfı'na tahsisi yapılmasının hangi gerekçeye dayandırıldığının açıklanması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyen bir önerge verdi.

Antalya şehir merkezinde bulunan ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kullanımında olan Antalya Karakaş Vakıf Narenciye Bahçesine ait 60.815 m2 arazinin kurum ve bakanlık görüşü alınmadan herhangi bir duyuru yapılmadan 17 Haziran 2018 yılında Hamidiye Vakfı’na tahsis edildi. Çeşitli parti, sendika ve meslek odaları karara tepki göstererek tahsisin iptal edilmesini talep etmişlerdi.

Konu ile ilgili CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye verdiği soru önergesinde “Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2004 yılında (BATEM), Antalya’da bitkisel üretimin farklı konularında görev yapan 5 araştırma kuruluşunun birleşmesiyle yeni adını almıştır. Antalya’da 1934 yılından beri aralıksız çeşitli konularda araştırmalar yapan kuruluş ülke tarımına çok önemli yenilikler kazandıran bir kurumdur. Yine yıllardır örtü altı yetiştiriciliğinde ithal hibrit tohuma karşı yerli tohumculuğun gelişmesi için gayret göstermiş, her yıl en az 100 civarında Ziraat Fakültesi öğrencisine staj eğitimi ile yüzlerce teknik eleman ve çiftçiye hizmet içi eğitimin verildiği bir kurumdur’’ dedi.

ARI’NIN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız birçok başarılı çalışmanın içinde olan tarihi kurum Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün kullanımında olan Antalya Muratpaşa Demircikara Mahallesi içerisinde bulunan 203.713 m2 arazi ile yine aynı yerde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kullanımında olan Karakaş Vakıf Narenciye Bahçesi 60.815 m2 arazinin kurum ve bakanlık görüşü alınmadan herhangi bir duyuru yapılmadan Hamidiye Vakfı’na 2018 yılı Haziran ayı içerisinde tahsis edilmesinin gerekçesi nedir? Söz konusu tahsisin yasal dayanağı nedir? Özgün tarımsal üretim için kaynak ve araştırma kurumu sıkıntısı çeken Türk tarım sektörünün bu durumu dikkate alındığında bu tahsis işlemini doğru buluyor musunuz? Arazi içerisinde bulunan mutlak korunması gereken damızlık ve genetik kaynakların durumu ne olacaktır? 203 dönüm arazisi ve içerisindeki yüzlerce çeşiti ve binlerce narenciye ağaçları ile Antalya’nın merkezinde oksijen deposu ve bölgenin yaşam kaynağı konumunda bulunan yeşil kalan tek arazi konumunda bulunan söz konusu tahsis arazi üzerinde Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi betonlaşmaya ve ranta yönelik emeller nasıl engellenecektir? Tahsis kararında bu durumu önlemeye yönelik düzenlemeler bulunmakta mıdır? Adı geçen vakfa Antalya içerisinde tahsis edilebilecek başkaca bir kamu arazisi yok mudur?

1934’ten bu yana tarımsal araştırmalar yapan BATEM’in kullanımındaki 203 dönümlük narenciye bahçesi 7 Haziran 2018’de Hamidiye Vakfı’na sessiz sedasız devredildi. Bölge tarımının en önemli ürünü olan narenciyede üretimin yaygınlaşmasını sağlayan kurum, 84 yıldır kent üreticilerine destek sağlıyordu. (Antalya/EVRENSEL)