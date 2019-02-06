Ermeni altınlarının peşindeki defineci polisler Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Silvan ilçesinde emniyet amiri ve polislerin Ermenilere ait tarihi yapılarda define aramasına ilişkin Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Define kazılarına ilişkin başlatılan operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, Komiser Yardımcısı Bekir B., Komiser Yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P. ve Abdulmüddalip G.’nin de bulunduğu bir grubun suç üstü yakalanarak gözaltına alındıklarını belirten Paylan, soruşturma neticesinde şüphelilerin, Ermenilere ait gömülü altınları bulmak amacıyla kazı yaptıklarının öğrenildiğini söyledi.

Paylan, mahkemeye sevk edilen Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk, Komiser Yardımcısı Bekir B., Komiser Yardımcısı Serkan C., polis memurları Ali P., Abdulmüddalip G ile sivil şüpheliler Arif A., Nesih T., Abdulvahap K.’nın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Garo Paylan | Fotoğraf: MA

Paylan, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Soruşturma kapsamında ‘Ermenilere ait gömülü altınları bulmak amacıyla kazı yaptıkları’ öğrenilen emniyet görevlilerinin, ne kadar süredir, kaç kazı yaptığı ve bugüne kadar ne miktarda Ermeni gömüsü bulduğu bilgilerine ulaşılmıştır?

Özellikle Ermeni ve Rum kültürel miraslarının ve gömülerinin yoğun olduğu bölgelerde, emniyet mensuplarına bugüne kadar bu faaliyetlerden kaç işlem yapılmıştır?

Diyarbakır ilinde, sivil giriş çıkışının yasak olduğu Sur gibi bölgelerde benzer gömü arama faaliyetlerinin olduğu ve başka emniyet mensuplarının da bu faaliyetler içinde yer aldığı iddiaları hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

"TERÖRİSTLERİN KAÇARKEN GÖMDÜKLERİ ALTINLARI ARIYORDUK" DEMİŞLERDİ

Diyarbakır Silvan'daki tarihi bir konağın bahçesinde kaçak kazı yapan defineci polisler, verdikleri ifadede “Sur olayları sırasında kaçan teröristlerin altın ve paraları buraya gömdüklerini öğrendik. Bu nedenle kazı yapıyorduk” demişlerdi. Ancak soruşturma derinleştirdiğinde gerçek ortaya çıkmış ve şahısların kazıyı Ermenilere ait altınların buraya gömülü olduğu duyumları üzerine yaptıkları öğrenilmişti. (HABER MERKEZİ)

Kaçak kazı yapmak için emniyetin tüm imkanlarını seferber etmişler