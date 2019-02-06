06 Şubat 2019 12:01
Okmeydanı Hastanesi’nde hasta, doktoru rehin aldı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında silahla bir doktoru rehin alan hasta, üç dört kez ateş ettikten sonra teslim oldu.
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binası
Fotoğraf: DHA
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, bir doktor hasta tarafından rehin alındı.
Alınan bilgiye göre, hastanenin psikiyatri bölümünde bir hasta, odasına girdiği doktoru rehin aldı.
Kurusıkıdan bozma silahıyla üç dört el ateş eden kişi daha sonra teslim oldu.
Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (İstanbul/AA)
ETİKETLER: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
Ocak ayı enflasyon rakamları emekçilere ne söylüyor?
Fatih POLAT
Seçimlere giderken, rejim siyasetinin sağı, solu
İ. Sabri DURMAZ
‘TİS yılı’ ve ‘kriz yılı’nın çakışmasının imkanları
Kamil Tekin SÜREK
Silahla sokağa çıkma çağrıları
Dr. Murat ÖZVERİ
Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez ki iadesi olsun
Zeki GÜL
Sağlıkta yeni çağ: İnternetten sonra