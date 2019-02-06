Okmeydanı Hastanesi’nde hasta, doktoru rehin aldı

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, bir doktor hasta tarafından rehin alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin psikiyatri bölümünde bir hasta, odasına girdiği doktoru rehin aldı.

Kurusıkıdan bozma silahıyla üç dört el ateş eden kişi daha sonra teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (İstanbul/AA)