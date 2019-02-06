Defineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş’ın çevresini delik deşik etti

Bursa’nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan defineciler, birçok çiftçinin tarla ve bahçelerini de talan ediyor. Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerindeki çiftçiler, son 1 ay içerisinde bahçelerinde yapılan kaçak kazılara tepki gösterdi. Zeytin bahçesinin içinde bulunan 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresinde iş makinesi ile dev çukurlar açıldı.

İznik Zeytin Bahçeleri Fotoğraf: DHA

İznik’e bağlı Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerindeki çiftçiler, bahçelerinde yapılan kaçak kazıları jandarma ekiplerine bildirdi.

Zeytin bahçesinin içinde bulunan 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Dikilitaş’ın çevresinde de kazı yapıldı. Roma dönemine ait eserin çevresindeki alanlar defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesiyle dev çukurlar açıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İznik Zeytin Bahçeleri Fotoğraf: DHA

‘TARLA SAHİPLERİNE İŞ KALMIYOR’

Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, kazıların yapıldığı alanları inceledi. Öztürk yaptığı açıklamada, “İznik’ten gelen tarihi Lefke yolu üzerindeki mezarların son halini görüyoruz. Bu talan ne zaman bitecek? Bazı bölgelerde bütün tarlayı sürmüşler. Bunlar ne zaman, hangi vakitlerde gelip bu işleri beceriyorlar, anlamak zor” dedi. (Bursa/DHA)