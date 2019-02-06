Otomotiv sektörü kriz gölgesinde ihracat rekoru kırdı

Kriz bahanesiyle esnek çalışma dayatan, devlet teşviklerine sarılan otomotiv sektörü ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) açıkladığı verilere göre; geçen yılı 31,6 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan otomotiv sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı.

100 milyon dolarlık ihracat eşiğini aşan ülkelere, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili eklendi. Milyar dolarlık ihracat yapılan 9 ülke çıkarıldığında, en fazla ihracat yapılan ülkeler Hollanda ve Romanya oldu.

Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta 13'üncü kez birinci oldu.

Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatını 2017'ye göre yüzde 8,8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi.

DARALMA BAHANESİNE SIĞINAN ŞİRKETLER FATURAYI İŞÇİYE ÇIKARMIŞTI

Çok sayıda otomotiv şirketi ekonomik kriz nedeniyle pazarın daralmasını ileri sürerek faturayı işçilerin sırtına yüklemek için çeşitli adımlarda bulunmuştu. Ford, Tofaş, ve Renault gibi sektörün önde gelen şirketleri daralma bahanesiyle üretime ara verirken; son olarak Hyundai’nin de kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenilmişti. Öte yandan hükümet ise otomotiv patronlarının kârları düşmesin diye teşvik paketi açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 31 Ekim 2018'de 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV'de 15 puan indirim yapıldığını; ticari araçlarda ise ÖTV’nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamıştı. Otomotiv patronları bu teşviki sevinçle karşılamıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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