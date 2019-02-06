HDP, batıdaki 5 ilde adaylarını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bölge’de Bingöl, Ağrı, Siirt’in yanı sıra Konya, Yalova, Muğla, Denizli ve Balıkesir’deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Sözcüsü Saruhan Oluç’un genel merkez binasında yaptığı açıklamaya göre Bingöl’de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı’da Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan, Siirt’te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eş başkan adayları olarak gösterildi.

Konya’da Hangül Işık ve Gıyasettin Almaz, Yalova’da Semra Gönenç ve Yüksel Akın, Muğla’da Dilek Toplucalı ve Mehmet Polat, Denizli’de Şerife Yıldırım ve Musa Aydın, Balıkesir’de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi.

HDP, İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacağını açıkladı

GAZİANTEP VE ADIYAMAN'DA ADAY GÖSTERİLMEYECEK

HDP, Celal Doğan’ın Demokratik Sol Partiden (DSP) aday olduğu Gaziantep ve Ahmet Faruk Ünsal’ın Saadet Partisinden aday olduğu Adıyaman’da aday göstermeyeceğini duyurdu. Bu kentlerde DSP ve SP’nin destekleneceği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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