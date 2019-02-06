Kılıçdaroğlu: İş Bankası ile beni kısır bir alana hapsetmek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin açıklamalarına yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim” dedi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankasının Hazine'ye devrine ilişkin açıklamalarının "gündem saptırmaya yönelik" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Memlekette, mutfaklarda yangın var. O bunları benim dillendirmemi istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor, bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var, bunları dillendirmemi istemiyor. O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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"HDP İLE İŞBİRLİĞİMİZ YOK"

Yerel seçimlerde HDP ile ittifak sorusuna "Hayır HDP ile bir işbirliğimiz yok, böyle bir şey de söz konusu değil" yanıtı veren Kılıçdaroğlu, “Ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz, herkesin oyuna talibiz. Bizim söylediğimiz sandıkta ittifaktır, demokrasiden yana olanların tamamının sandıkta CHP’ye oy vermelerini isteriz" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)