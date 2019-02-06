06 Şubat 2019 11:13

Kılıçdaroğlu: İş Bankası ile beni kısır bir alana hapsetmek istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt: İş Bankası ile beni kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim.

Kılıçdaroğlu: İş Bankası ile beni kısır bir alana hapsetmek istiyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devrine ilişkin açıklamalarına yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim” dedi.

    Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankasının Hazine'ye devrine ilişkin açıklamalarının "gündem saptırmaya yönelik" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Memlekette, mutfaklarda yangın var. O bunları benim dillendirmemi istemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor, bunları dillendirmemi istemiyor. Dış politikada büyük tıkanmalar var, bunları dillendirmemi istemiyor. O beni İş Bankası tartışması ile kısır bir alana hapsetmek istiyor. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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