NBA’de Clippers ve 76’ers arasında 6 oyunculuk takas

NBA’de 7 Şubat’ta sona erecek takas döneminin son günleri hareketli geçiyor. Los Angeles Clippers, Tobias Harris, Boban Marjanovic ve Mike Scott’ı çaylak Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala ve draft hakları karşılığında Philadelphia 76’ers’a takas etti.

20.9 sayı ve 7.9 ribaunt ortalamasıyla oynayan ve çok başarılı bir sezon geçiren Tobias Harris’in kontratı sezon sonunda sona eriyor. Clippers’ın maksimum kontrat imzalaması beklenen Harris’in taleplerini karşılama şansı bulunmuyordu. Buna karşılık Doğu Konferansı’nda şampiyonluk hedefleyen Philadelphia 76’ers, Joel Embiid, Ben Simmons ve Jimmy Butler’ın yanına bir yıldız daha katmış oldu. Butler da yaz döneminde sözleşmesi sona eren isimlerden biri. 76’ers’ın Harris ya da Butler’dan birini tercih ederek yoluna devam etmesi bekleniyor.

LAKERS, BULLOCK’U ALDI

NBA’de bir başka takas da Los Angeles Lakers’la Detroit Pistons arasında yaşandı. Anthony Davis için henüz New Orleans Pelicans’ı ikna edemeyen Lakers, Sviatoslav Mykhailiuk ve ikinci tur draft hakkı karşılığında şutör Reggie Bullock’u kadrosuna kattı. (SPOR SERVİSİ)