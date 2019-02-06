Antalya’da Tüm Bel-Sen üyeleri maaşlara ek zam talep etti

Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt ve yönetim kurul üyeleri şube binasında basın toplantısı yaparak yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlara ek zam talep etti.

Karakurt, ülkede yaşanan ekonomik kriz, açıklanan yüksek enflasyon rakamları ile ilgili belediye emekçileri ile yapılan anket sonuçlarını paylaşarak kamu emekçilerinin ek zam taleplerini dile getirdi.

Karakurt yaptığı açıklamada “Doların baskılanması döviz piyasasındaki tansiyonu şimdilik düşürse de ekonomiye yansıması ve olumsuz sonuçları artarak devam ediyor. Yüz binlerce orta ve küçük ölçekli esnafın iflası, büyük holdinglerin konkordato ilanı ve bir türlü durdurulamayan tüketim ürünleri fiyatlarındaki artışın işçi ve emekçi halkın gündelik yaşamını tehdit etmesi ekonomik krizin azalmak bir yana artarak devam ettiğini gösteriyor. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,97. Patates ve soğandan sonra şimdi de patlıcan ve biber 'vatan haini' ilan edildi. Böyle giderse ‘hainlik’ ve ‘istikrar düşmanı’ olma sırası bütün sebze, meyve, yiyecek ve gıda ürünlerine gelecektir. Her ne kadar patates, soğan, patlıcan, biber fiyatları üzerinden ekonomik kriz ve hayat pahalılığı tartışılsa da asıl olarak gündelik tüketim ürünleri, elektrik, doğal gaz ve benzindeki fiyat artışları üzerinden yaşanan enflasyon sonucu işçi ve emekçilerin aldıkları ücretlerdeki erimeye bağlı olarak alım gücü düşmüş, dolayısıyla da ‘en kötüsü geride kaldı’ denilen 'ekonomik kriz' dönemsel değil, kalıcı ve yıkıcı bir hale gelmiştir. İşçi ve memurlar eskisi gibi yaşamlarını sürdürememektedir. Asgari ücretteki artış etkisiz kalmıştır. İşçi ve memurlara 'müjde' olarak verilen zam ve enflasyon farkı çalışanların ekonomik kayıplarını karşılamaya yetmemektedir” diyerek ek zam talebinin gerekçelerini sıraladı.

SEÇİM DERDİ ‘GEÇİM’ DERDİ OLDU!

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesinin 'ekonomik krizin neden ve sonuçlarına' ilişkin belediye emekçilerine sorduğu soruların yanıtlarını da paylaşan Karakurt “Bu anket çalışması ile belediye emekçileri halen devam etmekte olan sıkıntının adının ‘kriz’ olduğunu söylüyor. Hükümetin ekonomik krizle ilgili uyguladığı programa ve ‘krizi atlattık’ açıklamasına inanmıyor. Enflasyon ve krize karşı ilan edilen programları samimi bulmuyor ve kendisine fatura çıkarılmasını istemiyor. Ayrıca; belediye emekçileri doların yükselmesi, patates, soğan, patlıcan ve biber ile devam eden ekonomik krizin gündelik yaşamı altüst ettiğini ve eskisi gibi yaşayamadığını belirtiyor” ifadelerini kullandı.

SENDİKALARA 'BİRLİKTE HAREKET EDİN’ MESAJI

Belediye emekçilerinin sendikalara önemli çağrılar yaptığını vurgulayan Karakurt, “Hükümetten; enflasyon ve hayat pahalılığına karşı ek zam ve ek sözleşme talep ediyor ve sendikaların ortak talepler etrafında iş kolundaki tüm çalışanları harekete geçirmesini istiyor. Belediye emekçileri; ekonomik, sendikal talepleri için öncelikle iş yerinde bilgilendirme ve aydınlatma çalışmalarının yapılmasını ve buna bağlı olarak iş yeri ve yaşadığı kent merkezli eylem ve etkinliklere katılabileceğini belirtiyor. Belediye emekçilerinin bu talepleri iş kolumuzdaki bütün sendikalar için bir mesaj olma özelliği taşımaktadır. Tüm Bel-Sen olarak üzerimize düşen sorumluluğu biliyor ve buradan belediye emekçilerinin vermiş olduğu bu ‘mesajın’ gereğini yerine getirebilmek için tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dedi. (Antalya/EVRENSEL)