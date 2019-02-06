Meclis’te başlatılan ‘Barış Nöbeti’ sona erdi

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 91 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’le dayanışma amacıyla, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Meclis’te başlattığı “Barış Nöbeti” sona erdi.

Meclis Genel Kurulu’nda başlayan nöbet eylemine, aralarında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de olduğu çok sayıda milletvekili katıldı.

Leyla Güven ve açlık grevine devam eden tutukluların talebini dile getiren milletvekilleri, gece boyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlarla da konuyu gündeme taşıdı.

Barış Nöbeti, sabah saatlerinde sona ererken HDP’nin ilerleyen günlerde farklı eylemlerle açlık grevlerini ve tecridin kaldırılması yönündeki talebi gündeme getireceği ifade edildi. (Ankara/MA)