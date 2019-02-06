Mahkeme Çeşme’de jeotermal kuyularına izin vermedi

Özer AKDEMİR

İzmir

İzmir Çeşme Ovacık köyü yakınlarında Jeotermal kuyularına verilen “ÇED gereksizdir” kararı iptal edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DAYANAK ALINDI

Çeşmeli 26 yurttaş tarafından projeye “ÇED gerekli değildir” kararı veren İzmir Valiliği’ne açılan davaya bakan İzmir 5. İdare Mahkemesi bölgede yapılan bilirkişi raporunu dayanak yaptı. Bilirkişi incelemesinde açılmak istenen Jeotermal kuyularının çevrede olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olacağı, kuyuların açılacağı alanın yoğun olarak zeytin dikili olduğu, bu durumun Zeytin Yasasına aykırılık teşkil ettiği dile getirildi.

SU KONUSUNDA DA YETERLİ VERİ YOK

Bilirkişi raporu proje dosyasının su varlıkları açısından da gerekli verileri taşımadığı, yeraltı sularına etkisine dair DSİ görüşünün dikkate alınmadığı, reenjeksiyon ve deşarj ile ilgili verilerin yetersiz olduğu ifade edilerek ÇED dosyasına verilen gereksiz kararının uygun olmadığını vurguluyordu.

Bilirkişi raporundaki bu tespitleri yerinde bulan mahkeme heyeti oy birliği ile “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesini durdurdu.