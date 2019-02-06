Boşandığı eşi tarafından tehdit edilen kadın çözüm bekliyor

Sultangazi’de 35 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülsevim E., 12 yıl önce evlendiği eski eşi Deniz K.’nin, eve gelerek kendisini ve ailesini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Gülsevim E., alkol bağımlısı eski eşi yüzünden kendisinin ve ailesinin zor günler geçirdiğini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Gülsevim E., “Evlendiğim şahıs alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı. Bana tedavi göreceğine söz verdi. 1 sene sonra her şey eski haline döndü. Bana şiddet uygulamaya başladı. Kendi ailesine de zarar vermeye başladı. İşten çıktı, bir daha hiç çalışmadı. 12 sene birlikte yaşadık. Ve 12 sene hep böyle geçti. Bu süreçte ailesi de, bende kendisinden şikayetçi olduk. Ama herhangi bir sonuç çıkmadı” dedi.

İKİ DEFA UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMASINA RAĞMEN BİZLERİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETTİ

3 yıl önce evi terk ederek ailesinin evinde yaşamaya başlayan Gülsevim E., boşanmak için mahkemeye başvurdu. 2018 yılı Kasım ayında Deniz K.'den boşanan E., için zor günler devam etti.

Evi terk etmesine rağmen eski eşinin peşini bırakmadığını söyleyen E., “3 yıl önce ailemin yanına yerleştim. Peşimi bırakmadı, burada da aynı şeyleri yaşamaya başladım. Sürekli rahatsız ediyor. Evin camlarını kırıyor, aileme hakaretler ediyor. Ailemi evimizi yakmakla, öldürmekle tehdit ediyor.

Defalarca kendisinden şikayetçi olduk. İki defa uzaklaştırma cezası almasına rağmen bizleri rahatsız etmeye devam etti. Ne yapacağımızı şaşırdık.

Korkmuyorum. Çocuğumuzun velayeti bende. Gelip çocuğu alıyor. 1 saat sonra tekrar geri getiriyor. Tek amacı bizi huzursuz etmek.

Televizyonlarda eski koca dehşeti haberlerini izliyoruz. İlla bizimde mi aynı şeyi yaşamamız lazım” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

'BİZ ARTIK BIKTIK'

Baba Esef E. ise, “Baltayla geliyor. Bıçakla geliyor. Satırla geliyor. Bir akşam pompalı tüfekle geldi. Biz artık bıktık. Bizim artık can güvenliğimiz kalmadı. Küfürler ediyor. Bizleri tehdit ediyor” dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Anne Fatma E.'de, “Kızlarım sabah kalkıp işe gidiyor. Eşim bazen dışarı çıkıyor. Ben burada yalnız kaldığım için can güvenliğim yok. Ben çok korkuyorum” dedi. (İstanbul/DHA)