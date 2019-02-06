Irkçılıkla suçlanan Liam Neeson’ın kırmızı halı etkinliği iptal edildi

Kuzey İrlandalı Aktör Liam Neeson’ın Cold Pursuit filminin New York’taki kırmızı halı etkinliği aktörün ırkçılıkla suçlanması sonrası iptal edildi.

Liam Neeson, pazartesi günü Independent’a verdiği röportajda arkadaşının siyah bir erkeğin tecavüzüne maruz kalması sonrası siyah bir erkeği öldürmek istediğini belirtmişti.

Neeson bu sözleri sonrası ırkçılıkla suçlanması üzerine ABD kanalı ABC’ye yaptığı açıklamada “Ben ırkçı değilim” dedi. Neeson, toplumun ırkçılığı ve bağnazlığı sona erdirmek için daha geniş bir tartışma yürütmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Neeson, son filmi Cold Pursuit’te oğlunun katillerinden intikam almaya çalışan bir adamı canlandırıyor. Filmlerindeki karakterleriyle empati kurduğunu söyleyen Neeson, Independent’a verdiği röportajda on yıllar önce bir kadın arkadaşının siyah bir erkeğin tecavüzüne uğradığını söylediği dönemde bir hafta boyunca barların etrafında ağır bir sopayla gezdiğini ve siyah birinin kendisine çatması halinde onu öldürmeyi tasarladığını belirtti.

Neeson bu sürecin kendisini olumsuz etkilediğini ve yardım almak için bir rahiple konuştuğunu söyledi.

Neeson, eğer saldırgan beyaz olsaydı aynı şekilde beyaz birini öldürmeyi düşünebileceğini de söyleyerek “Korkunçtu, geçmişi düşündüğümde yaptığım şey korkunçtu ama bundan bir ders çıkardım” dedi.

66 yaşındaki Liam Neeson, 1976’dan bu yana oyunculuk yapıyor. Neeson, Schindler’in listesi, Michael Collins, Kinsey, Batman Başlıyor, Star Wars Bölüm 1- Gizli Tehlike gibi filmlerde rol aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)