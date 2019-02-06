06 Şubat 2019 10:24Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 10:39
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 işçi yaralandı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı. (Fotoğraf: Arşiv)
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Fotoğraf: Evrensel
Hatay'ın Payas ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan traktör, Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde, çektiği römorkla birlikte devrildi. Kazada, römorkta bulunan 14 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılardan bazıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğerleri de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. (AA)
ETİKETLER: Hataytarım işçileri
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